Tragedija kod Pule: U sudaru dva automobila poginula žena

Jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, nedaleko Pule, izvijestila je istarska policija. Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila. U nesreći su tri osobe ozlijeđene te su prevezene u pulsku Opću bolnicu gdje je naknadno preminula jedna ženska osoba.

Okolnosti nesreće se još utvrđuju.