Teška prometna nesreća dogodila se na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, a policija utvrđuje okolnosti sudara.
DVOJE OZLIJEĐENIH
Tragedija kod Pule: U sudaru dva automobila poginula žena
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Jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, nedaleko Pule, izvijestila je istarska policija. Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila. U nesreći su tri osobe ozlijeđene te su prevezene u pulsku Opću bolnicu gdje je naknadno preminula jedna ženska osoba.
Okolnosti nesreće se još utvrđuju.
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