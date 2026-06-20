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DVOJE OZLIJEĐENIH

Tragedija kod Pule: U sudaru dva automobila poginula žena

Piše HINA,
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Tragedija kod Pule: U sudaru dva automobila poginula žena
Foto: David Jerkovic/PIXSELL.

Teška prometna nesreća dogodila se na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, a policija utvrđuje okolnosti sudara.

Jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, nedaleko Pule, izvijestila je istarska policija.  Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila.  U nesreći su tri osobe ozlijeđene te su prevezene u pulsku Opću bolnicu gdje je naknadno preminula jedna ženska osoba.

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 Okolnosti nesreće se još utvrđuju.  

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