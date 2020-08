Detalji užasa kod Rijeke: Vozač ispao iz cisterne, ostao bez ruke

Cisterna je u jednom trenutku počela kočiti i vrludati po autocesti te je probila ogradu i prešla u suprotni smjer i prevrnula se. Svjedoci nesreće ispričali su za Novi list da je vozač ostao bez ruke

<p>Vozač cisterne, koja se u stravičnoj nesreći prevrnula na autocesti Rijeka-Zagreb kod Petrolove benzinske postaje u Cerniku teško je ozlijeđen.</p><p>Svjedoci nesreće ispričali su za <a href="https://www.novilist.hr/vijesti/crna-kronika/nesreca-u-cerniku-vozac-ispao-iz-cisterne-i-ostao-bez-ruke-bilo-je-to-strasno-za-vidjeti/"><strong>Novi list</strong></a> da je vozač ispao iz kamiona nakon prevrtanja te da je ostao bez ruke, a i druga mu je bila teško ozlijeđena.</p><p>Više detalja o nesreći riječka policija trebala bi objaviti tijekom dana, a svjedoci su ispričali da je cisterna u jednom trenu počela kočiti i vrludati po autocesti te je probila ogradu i prešla u suprotni smjer i prevrnula se. </p><p>Srećom, u tom trenutku nitko nije naišao iz suprotnog smjera, a cisterna je izbjegla i benzinsku postaju. </p><p>- Bilo je to strašno vidjeti - ispričao je za Novi list svjedok koji je naišao na prevrnutu cisternu i teško ozlijeđenog vozača. </p><p>Iz cisterne je počelo teći i gorivo pa su mnogi strahovali da bi moglo doći do eksplozije, no to se nije dogodilo<br/> </p>