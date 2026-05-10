NESREĆA KOD ŠIBENIKA

Detalji užasa na A1: Dvoje ljudi teško ozlijeđeno. Sudar skrivio vozač (50) koji se prestrojavao

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Vozač (50) kretao se pretjecajnom trakom te se u blizini mosta Krka prestrojio u voznu traku i sudario se s drugim automobilom u kojem su bili vozač (80) i putnica (86)

Dvije su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u nedjelju oko 11 sati dogodila u Šibeniku na autocesti A1, javljaju iz PU šibensko-kninske. Vozač (50) upravljao je automobilom ogulinskih registarskih oznaka i kretao se pretjecajnom trakom te se u blizini mosta Krka prestrojio u voznu traku, no pritom nije provjerio može li to učiniti bez izazivanja opasnosti za ostale sudionike u prometu, a nije vodio računa ni o položaju vozila ni o brzini i smjeru kretanja te se sudario s automobilom šibenskih registracija u kojem su bili vozač (80) i putnica (86).

Teška nesreća kod odmorišta Krka, zatvorili A1. Kolona duga 3 km, stigao je i helikopter

Nakon sudara došlo je do odbijanja vozila šibenskih registarskih oznaka unaprijed, koje je potom prešlo u pretjecajnu traku iz koje se u zanošenju vratilo u voznu traku, a potom udarilo zadnjim lijevim dijelom vozila u betonski ivičnjak i metalnu ogradu mosta Krka.

Na mjesto događaja odmah je upućena policija, kao i ostale žurne službe. Vozač (80) prevezen je u OB Šibenik, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, a putnici su u KBC-u Split konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život.

U teškoj nesreći kraj Koprivnice ozlijeđeno je troje djece. Vozač koji je skrivio sudar je pio

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv prvog vozača (50) bit  će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
 

