Detalji užasa na A1: Dvoje ljudi teško ozlijeđeno. Sudar skrivio vozač (50) koji se prestrojavao

Dvije su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u nedjelju oko 11 sati dogodila u Šibeniku na autocesti A1, javljaju iz PU šibensko-kninske. Vozač (50) upravljao je automobilom ogulinskih registarskih oznaka i kretao se pretjecajnom trakom te se u blizini mosta Krka prestrojio u voznu traku, no pritom nije provjerio može li to učiniti bez izazivanja opasnosti za ostale sudionike u prometu, a nije vodio računa ni o položaju vozila ni o brzini i smjeru kretanja te se sudario s automobilom šibenskih registracija u kojem su bili vozač (80) i putnica (86).

Nakon sudara došlo je do odbijanja vozila šibenskih registarskih oznaka unaprijed, koje je potom prešlo u pretjecajnu traku iz koje se u zanošenju vratilo u voznu traku, a potom udarilo zadnjim lijevim dijelom vozila u betonski ivičnjak i metalnu ogradu mosta Krka.

Na mjesto događaja odmah je upućena policija, kao i ostale žurne službe. Vozač (80) prevezen je u OB Šibenik, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, a putnici su u KBC-u Split konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv prvog vozača (50) bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

