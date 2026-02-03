Detalji užasa s obilaznice smrti kod Karlovca: Ušao u suprotni smjer, udario kamion i poginuo

Policija je objavila detalje teške prometne nesreće na Turanjskoj obilaznici u Karlovcu u kojoj je jedan čovjek poginuo.

Muškarac (50) se spomenutom cestom vozio oko 16.30 sati te je iz neutvrđenih razloga skrenuo u suprotni smjer i udario u teretno vozilo 29-godišnjaka.

- Od jačine udarca osobni automobil se zanio, zarotirao i zaustavio prednjim dijelom na zemljanoj površini, dok se teretno vozilo nastavilo nekontrolirano kretati i pritom udarilo u metalnu odbojnu ogradu - navela je policija.

U nesreći je poginuo 50-godišnjak.

- O očevidu je obaviješten dežurni zamjenik Županijske državne odvjetnice u Karlovcu koji je obavljanje očevida prometne nesreće prepustio policiji. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva provest će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti vozača - zaključili su iz policije.