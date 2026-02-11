Detalji užasa u Londonu: Dječak nožem napao maloljetnike, u pritvoru je, ulovili ga u džamiji

Šokantan napad dogodio se u utorak u srednjoj školi Kingsbury High School na sjeverozapadu Londona, kada je 13-godišnji dječak, bivši učenik škole, nožem napao i teško ozlijedio dvojicu učenika u dobi od 12 i 13 godina. Nakon višesatne potrage, osumnjičenik je uhićen u jednoj džamiji pod sumnjom za pokušaj ubojstva, a istragu je preuzela protuteroristička policija.

Žrtve su s teškim ozljedama prevezene u bolnicu, no prema posljednjim informacijama, njihovo stanje je stabilno i izvan su životne opasnosti. Cijeli događaj izazvao je paniku i uznemirenost među učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom.

Detalji napada i bijeg

Prema službenom policijskom priopćenju, osumnjičeni 13-godišnjak ušao je u školsku zgradu oko 12:30 sati, navodno preskočivši zid. Uputio se prema učionici na prvom katu gdje je, kako se vjeruje, prvo poprskao neidentificiranom tvari jednog učenika. Ta tvar, srećom, nije bila štetna. Odmah potom, nožem je napao i ubo 13-godišnjeg dječaka koji se nalazio u učionici.

Nakon prvog napada, osumnjičenik je pobjegao trčeći hodnikom i stubištem prema izlazu. Prilikom bijega, na prizemlju je napao i drugu žrtvu, 12-godišnjeg dječaka, kojeg je također ubo nožem prije nego što je pobjegao iz školskog kruga. Jedan od učenika je, prema svjedočenju roditelja, povukao protupožarni alarm, što je pomoglo u evakuaciji i spriječilo potencijalno veći napad.

Uhićenje u džamiji

Nakon napada pokrenuta je opsežna potraga u koju su se uključili i naoružani policajci. Nekoliko sati kasnije, oko 16:15, policija je zaprimila poziv zabrinutog građanina koji je primijetio dijete sumnjivog ponašanja u džamiji u sjeverozapadnom Londonu. Policajci su ubrzo stigli na lokaciju i uhitili 13-godišnjaka osumnjičenog za pokušaj ubojstva.

Iako je uhićenje provedeno u džamiji, policija je naglasila kako vjeruju da je to bila slučajnost.

​- U ovoj fazi smatramo da je slučajno završio na tom području, a svi u džamiji su nam pružili nevjerojatnu podršku u istrazi - izjavila je detektivka Helen Flanagan.

Iako istragu vodi protuteroristička jedinica, incident službeno nije proglašen terorističkim napadom. Policija istražuje sve moguće motive i drži "otvoren um". Prema nekim navodima učenika, napadač je navodno uzvikivao vjerske fraze, dok drugi tvrde da se radilo o osveti zbog ranijeg sukoba s jednom od žrtava.

Trenutačno se istražitelji više priklanjaju teoriji o osobnom sukobu. Osumnjičenik, britanski državljanin rođen u Ujedinjenom Kraljevstvu, ostaje u pritvoru dok policija prikuplja dokaze i ispituje između 30 i 40 svjedoka, uglavnom maloljetnika.