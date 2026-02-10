Obavijesti

Užas u Londonu! Izbodena dva tinejdžera, uhitili dječaka (13)

Užas u Londonu! Izbodena dva tinejdžera, uhitili dječaka (13)
London, 10. veljače 2026. (reutersLondonska policija u utorak je izjavila da je uhitila 13-godišnjaka zbog sumnje na pokušaj ubojstva nakon što je navodno izbo nožem dvojicu tinejdžera u školi te da istragu vodi protuteroristička policija.

Incident se dogodio ranije u utorak u školi Kingsbury u Brentu na sjeverozapadu Londona. Dva dječaka u dobi od 12 i 13 godina izbodena su i prevezena u bolnicu, gdje su i dalje u teškom stanju.

Trinaestogodišnji osumnjičenik uhićen je zbog sumnje na pokušaj ubojstva i ostaje u pritvoru radi ispitivanja, rekao je detektiv Luke Williams.

"U ovoj vrlo ranoj fazi otvoreni smo za bilo kakav motiv iza ovog napada. Međutim, zbog okolnosti slučaja istragu sada vodi protuteroristička policija", rekao je Williams.

Dodao je da incident trenutačno nije proglašen "terorističkim incidentom" te da istražni tim radi na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih okolnosti.

Britanska vlada bori se protiv maloljetničkih zločina nožem nakon što je tinejdžer Axel Rudakubana nasrnuo na djecu tijekom zabave u Southportu 2024. godine i pritom ubio tri djevojčice i izbo deset.

