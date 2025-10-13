Obavijesti

'SVE JE BILO PUNO KRVI'

Detalji užasa u Virovitici: Ranio se u bolnici nožem u prsa. 'Napao je osoblje i psihijatra'

Piše Ivan Štengl, Iva Tomas,
Detalji užasa u Virovitici: Ranio se u bolnici nožem u prsa. 'Napao je osoblje i psihijatra'
Muškarca su zbrinuli u psihijatrijsku bolnicu, a osim njega, lakše su ozlijeđeni doktor i građanin koji su ga savladali

Policija je objavila detalje užasa iz Opće bolnice Virovitica u kojoj je se muškarac lakše ranio preklopnim nožem u predjelu prsišta.

- Dolaskom policijskih službenika na mjesto dojave zatečen je muškarac koji je odbijao suradnju s medicinskim osobljem, a u jednom trenutku je iz džepa hlača izvadio preklopni nož s kojim si je zadao ubodnu ranu u predjelu prsišta. Policijski službenici su muškarca savladali uz samoinicijativnu pomoć liječnika i građanina koji se nalazio u čekaonici - navodi policija.

Muškarca su zbrinuli u psihijatrijsku bolnicu, a osim njega, lakše su ozlijeđeni doktor i građanin koji su ga savladali.

- Dok sam prolazio, čuo sam povišene tonove i galamu, pa sam zastao da vidim što se događa. Prema onome što sam uspio čuti i vidjeti, jedan muškarac je napao bolničko osoblje nožem i navodno da je neko od osoblja bio ranjen. Potom je navodno i sam sebe ranio - ispričao nam je to svjedok napada koji se slučajno zatekao u Općoj bolnici Virovitica u noći na nedjelju.

Kako smo tada neslužbeno doznali, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju.

