Detaljna rekonstrukcija: Kako su Matija i Fran krili tragove 45 minuta nakon jezivog ubojstva

Posljednjih dana svi napeto prate polagani rasplet zastrašujućeg ubojstva mladog para Andree K. (29) i Marijana C. (38) u garaži vile na Markuševcu. Sve je još, barem iz aspekta javnosti, obavijeno misterijem, motiv je i dalje nepoznanica premda su osumnjičenici za ubojstvo u pritvoru. Izvršitelj šuti, pomagač sve poriče. A u cijeloj priči niže se mnogo pitanja na koja u ovom trenutku nemamo odgovor. Kao što je poznato, glavni osumnjičenik za ubojstvo je Matija M. (29), pripadnik Hrvatske vojske raspoređen u Počasno-zaštitnu bojnu, koja čuva i Ured predsjednika Milanovića, a kao pomagača u dvostrukom ubojstvu uhitili su Frana R. (31).

Kratki opis događaja bio bi sljedeći: ubojica čeka Andreu i Marijana da se iz unajmljenog stana u vili spuste u garažu, ispaljuje u njih čak 16 hitaca, motocikl kojim je stigao na njihovu adresu, u ulici Črna voda, predaje malo dalje svom pomagaču, od kojeg preuzima automobil te odlazi. Također, spominje se moguće uhićenje treće osobe, naručitelja, ali ništa od toga nije potvrđeno.

No krenimo redom i prođimo kroz ovaj misteriozni slučaj malo detaljnije, objedinjujući na jednome mjestu sve informacije koje su utvrdili policijski istražitelji.

Matija M. i Fran R. tog su krvavog 13. lipnja u 17 sati došli u Ulicu Šelendići u podsljemenskoj zoni. Matija je stigao motociklom Kawasaki Ninja ZX-12R, sa specifičnim zlatnim detaljima, a Fran u Matijinu automobilu Honda Accord, koji ima personalizirane tablice. Njihov plan kretao je upravo iz ove ulice, pomalo zabačene i okružene šumom, zbog čega su mislili da ih nitko neće vidjeti.

Narančastom vrpcom obljepljuju dijelove motocikla koji su inače zlatni. Obljepljuju i sjedalo, a nalijepili su i dvije trake u obliku slova "X" na prednji dio motocikla kako bi prikrili o kojoj je marki riječ. Međutim, u tome ih, kako neslužbeno doznajemo, zatječe jedan od stanara ulice.

Prišao im je i pitao ih što je bilo, a Matija mu je navodno dobacio kako su imali kvar te da će otići po dio koji mu treba. No kako će se poslije doznati, to je bila samo varka. Dok Fran ostaje pričati sa susjedom narednih pola sata, Matija, obučen sav u crno s bijelim tenisicama, će se zapravo uputiti u ulicu Črna voda u Markuševcu. Točnije - do zgrade u kojoj su živjeli Andrea i Marijan. Do tamo će mu trebati oko sedam minuta.

Tamo je Matija stigao malo poslije 17 sati, i to motociklom koji su prije pokušali zakamuflirati. Sa sobom je imao napunjeno oružje. Prema rekonstrukciji krim istrage, motocikl je parkirao ispred zgrade, što su uočili i svjedoci, te potom kroz prolaz za pješake ušao u podzemnu garažu vile sa stanovima. Prema svemu sudeći, dobro je znao kuda se kreću njegove žrtve. Kako doznajemo od njima bliskih osoba, od stana do garaže Andrea i Marijan imali su samo desetak stepenica. Čekao je da se spuste iz stana. Marijan je sjeo na vozačko mjesto, a Andrea na suvozačko. Trebali su otići po Andreino dijete kod njenog bivšeg partnera i odvesti ga baki i djedu. Potom je Andrea trebala krenuti na posao. No onda ih je presreo Matija.

U 18.15 sati prišao je automobilu i počeo pucati u vozačevo staklo. Ispalio je 16 metaka, većinom u Andreu. Nakon toga izlazi iz garaže, oružje sakriva u motocikl, sjeda i bježi natrag prema Ulici Šelendići, gdje ga je, prema sumnjama policije, čekao pomagač Fran R.

Dvojac se opet sastaje oko 18 sati i 27 minuta. Kako doznajemo, Matija M. ondje je skinuo svu odjeću sa sebe, stavio je u vreću i ubacio na stražnje sjedalo svog automobila Honda, a koju je, kako smo naveli prije, tamo dovezao pomagač Fran. Za to vrijeme Fran R. skida narančastu traku s motocikla kako ga ne bi prepoznali na kamerama. Matija sjeda u Hondu, a Fran na motocikl i udaljavaju se iz podsljemenske zone. Vidjelo ih je još dvoje svjedoka.

Od mjesta na kojem su se našli do Ureda predsjednika na Pantovčaku, gdje je Matija radio kao pripadnik Počasno-zaštitne bojne, treba oko 20 minuta normalne vožnje. On je malo prije 19 sati stigao na svoje radno mjesto. Vreća s odjećom bila je cijelo vrijeme na stražnjem sjedalu automobila. Od egzekucije do posla, koji mu je trebao biti alibi, trebalo mu je oko 45 minuta.

Dok se on pravi kako je sasvim običan, normalan dan, Fran R. juri motociklom u Sesvete, do zgrade u kojoj živi Matija M. Do tamo mu je trebalo oko pola sata, što znači kako je motocikl, inače prljav od blata, ispred zgrade parkirao oko 19 sati i 5 minuta. Skinuo je jaknu i kacigu, što su zabilježile i kamere na okolnim objektima, otišao do svojeg automobila, plavog BMW-a, te otišao kući. Tajming je bio odličan za Matijin alibi, koji je u to vrijeme već bio na poslu na Pantovčaku, sa puno svjedoka koji mogu potvrditi gdje je bio.

Međutim, u rekonstrukciji ove sekvence ulogu je odigralo i lociranje mobitela Matije M. Signal je zabilježen na Markuševcu u vrijeme ubojstva te poslije na Pantovčaku nakon ubojstva. Cijeli vikend i ponedjeljak policija je slagala mozaik ovog ubojstva, utvrđivala detalje, pregledavala snimke, tragala za počiniteljima. Osim lokacije mobitela, utvrdili su kako su vozači motocikla na snimkama različiti. Nisu iste visine, niti su jednako odjeveni. Otkrivaju i kako motocikl više nema narančaste detalje, a dovoljno je specifičan da ih nema puno u Zagrebu.

A onda su u utorak u zoru policajci upali na dvije adrese - Matijinu i Franovu. Oborili su ih na pod, vezali i uhitili. U pretresima su zaplijenili motocikl, automobil, a kod Frana su u stanu pronašli dvije puške i dva pištolja, marke Heckler & Koch i HS, isti model oružja koji je Matija M. zadužio u vojsci. Još se ne zna je li nečime od toga počinjeno ubojstvo. Kod njega će kasnije pronaći i narančastu traku.

Dvojac se od tada nalazi u rukama policije i pravosuđa, ispitani su, ali glavno pitanje - motiv - još nije potpuno razjašnjeno. Spominje se da je motiv i financijske prirode.

Navodi se u cijelom slučaju i Andrein bivši partner, koji se poznavao s dvojicom osumnjičenih. Na društvenim mrežama prije su objavili snimku zajedničke vožnje motocikla Matije M. i bivšeg supruga, a međusobno su i komentirali objave. Zadnji put prije šest tjedana.

Prema navodima Jutarnjeg lista, prije nekoliko dana uhićeni dvojac i Andrein bivši partner bili su na zajedničkoj večeri. Svi su voljeli motocikle te dobre i brze automobile.

Andreina obitelj rekla je policiji kako se od muža rastala zbog psihičkog i fizičkog nasilja. Kako se doznaje, zabilježen je jedan incident iz 2020. godine, ali je u njemu suprug oslobođen krivnje. No tužiteljstvo se žalilo na tu odluku.

Andreini prijatelji za 24sata kažu kako su ona i njen bivši suprug, dok su bili u vezi, živjeli kod njenih roditelja. Andrea je radila, ali ne i on. Zbog toga su i izbijale česte svađe.

Njihovo dijete u vrijeme ubojstva bilo je kod bivšeg supruga. Prema svjedočanstvu Andreine majke, on ih je nazvao te večeri i rekao da Andrea nije došla i da se ne javlja. Roditelji su pohitali do Andreina i Marijanova stana te ondje zatekli policijski očevid.

Andrea je nakon rastave počela vezu s Marijanom, s kojim je prije godinu dana otvorila tvrtku Love Revolution u Zagrebu, registriranu za djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane. Kao osnivačica je u sudskom registru navedena Andrea K. koja je s Marijanom C. bila ovlaštena za zastupanje kao direktorica. Njeni prijatelji kažu da su htjeli otvoriti pizza bar i da su već pronašli prostor.