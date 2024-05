Detaljni vodič: 10 ključnih stvari koje Zagrepčani trebaju znati nakon novog dobavljača plina

Zagrepčani su zadnja dva dana masovno zvali Gradsku plinaru Zagreb-Opskrbu(GPZO) od kako je objavljeno da bi opskrbu mogao preuzeti Međimurje-plin. Još se nije dogodila situacija da građani imaju drugog opskrbljivača, pa zato donosimo detaljni vodič o posljedicama i za građane i za tvrtku nakon što je regulator HERA objavila da Međimurje plin preuzima opskrbu Zagreba jer su dali povoljniju ponudu.

1. Kada se mijenja opskrbljivač?

Međimurje plin bi trebalo preuzeti opskrbu Zagreba u javnoj usluzi 1. listopada i do 1. listopada 2027. godine opskrbljivati Zagrepčane.

2. Mijenja li mi se cijena plina i što znači njihova jeftinija ponuda?

Iznosi računa bi trebali ostati isti dok se ne promjeni cijena plina, a ni od jeseni se ne očekuju poskupljenja tog energenta. Međimurje plin i GPZO su se natjecali samo u svojoj "marži", odnosno svom trošku opskrbe koji je samo manji dio ukupne cijene na računu. Cijena plina je regulirana i jednaka do jeseni, a Međimurje plin je ponudilo svoju nižu maržu – 9,5 eura po megavatsatu. GPZO je ponudio 10,2 eura. Dosad je marža GPZO-a bila 9,6 eura. Dakle, razlika od dosad je u 10 centi po megavatsatu. Prosječno kućanstvo godišnje potroši 12,5 megavatsati plina, pa se pojeftinjenje od 1,25 eura na godišnju potrošnju neće osjetiti.

3. Ima li Međimurje plin osigurane količine plina za Zagreb i hoće li ga biti na zimu?

Morali bi imati unaprijed osigurane količine nakon što budu izabrani na natječaju. Dali su dva milijuna eura garancije za ispunjenje svojih obveza. Opskrba ne bi trebala biti upitna jer se ne očekuju nikakvi veći poremećaji na tržištu poput šoka rata u Ukrajini kada su cijene odletjele u nebo zbog straha od nestašice.

4. Hoću li morati potpisivati nove ugovore i što ako ne pristanem?

Sve bi trebalo ići automatizmom i podaci bi se trebali prenijeti pa bi na jesen samo trebali stići novi računi. Tvrtke i obrti koji nisu u javnoj usluzi opskrbe imaju svoje ugovore s GPZO i oni nastavljaju vrijediti. GPZO i dalje za njih osigurava plin.

5. Hoću li morati ići u Čakovec kako bi predao reklamacije ili ako trebam bilo što administrativno obaviti s opskrbljivačem?

To je jedan od problema. Međimurje plin nema ni ljude niti podružnicu u Zagrebu. Ima četiri mjeseca da to uspostavi u Zagrebu. Pitali smo ih hoće li to učiniti, ali odgovor u trenutku pisanja ovog teksta nismo dobili. Objavit ćemo ga kao informaciju čitateljima kada odgovore. Uvijek se može sve obavljati i mailom ili putem stanice, ali nekad je potrebna i fizička prisutnost.

6. Je li Zagreb izgubio svu infrastrukturu u koju je godinama ulagao i gradio kako bi građani imali opskrbu plinom?

Ne. Ta infrastruktura je gradska, a s njom upravlja druga tvrtka: Gradska plinara Zagreb(GPZ). Oni imaju preko 300 zaposlenih i druga su pravna osoba s drugom upravom. Posao je izgubila Gradska plinara Zagreb – Opskrba.(GPZO).Sustav je zamišljen tako u cijeloj Europi. Infrastruktura je državna(gradska), ali za njeno korištenje se tvrtke bore na natječaju. Kao što su autoceste ili željezničke tračnice državne, ali su različiti koncesionari koji ih koriste ili njima upravljaju, a u konačnici koji plate, koriste autocestu. Tako i gradske plinovode mogu koristiti različiti opskrbljivači. Samo se nikada nije dogodilo da GPZO nije opskrbljivač jer je gradska tvrtka i uvijek se pazilo da ne izgube Zagreb.

7. Kako će funkcionirati očitanja pri promjeni opskrbljivača?

Tu će se pojaviti još jedan problem koji će vjerojatno eskalirati tek najesen. GPZ kao distributer bi trebao napraviti očitanja kako bi se jasno razdijelilo koliki dio za potrošeni plin građani trebaju platiti GPZO-u kao dosadašnjem opskrbljivaču, odnosno imati točna stanja brojila u trenutku kada preuzima novi opskrbljivač-Međimurje plin. Već sad su najave da je preko ljeta nemoguće napraviti toliki broj očitanja zbog toga što su ljudi na godišnjem odmoru, pa će se morati ići na procjene. I akontacijske rate i račune bi trebao ubuduće izdavati Međimurje plin, a oni zasad nemaju ljude za taj posao. Pa će vjerojatno najesen biti problema u tom segmentu.

8. Hoće li se ugasiti GPZO kada je izgubio Zagreb i što će biti s radnicima?

Sadašnji broj radnika je ostao na 15 posto dosadašnjeg posla, pa je prilično jasno da to ne mogu nadoknaditi na tržištu. GPZO može i dalje prodavati plin na tržištu, ali na natječaju se nisu javili za javnu uslugu nigdje osim u Zagrebu. Naravno, bez Zagreba ih očekuje i drastični pad prihoda. Iz toga je teško zamisliti da bi sačuvali svih 100 sadašnjih radnika. Zagrebački holding i gradska uprava će se morati pomučiti da prežive i da budu sposobni za tri godine vratiti svoju poziciju, ali budućnost je više nego neizvjesna.

9. Hoće li zbog toga propasti i Gradska plinara Zagreb(GPZ)?

Iako je ta tvrtka odvojena od GPZO-a i oni će osjetiti promjenu. Prema našim informacijama, primjerice, GPZO im duguje sedam milijuna eura koje su trebali platiti iz budućeg poslovanja. A sada je GPZO izgubio te buduće prihode. Svakako će to biti dodatni problem i za tu tvrtku.

10. Tko je kriv i hoće li snositi odgovornost?

U ovako velikoj stvari i poslovnom promašaju odgovornost ide po vertikali. Prvi na liniji odgovornosti su direktor GPZO-a Jeronim Tomas i šef prodaje i kupovine plina Marin Bačelić. Bačelić je na istoj poziciji bio pod drugom upravom i prije tri godine, kada je zbog loše procjene i nekupovine plina po fiksnoj cijeni uslijedio udar na poduzetnike, a GPZO se jedva izvukao. Tomas ga je ostavio na svom mjestu. Tomasa je izabrala uprava Zagrebačkog holdinga i gradska uprava na javnom natječaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je imenovao upravu Holdinga na čelu s Ivanom Novakovićem. Tomašević će definitivno pretrpjeti ogromnu političku štetu, a on bi da je popravi, trebao utvrditi tko je sve sudjelovao u lošoj procjeni za Zagreb i maknuti te ljude. Morat će i dovesti nove koji bi pokušali spasiti tvrtku.