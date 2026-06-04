'Godzilla El Niño' prijeti svijetu! Stručnjaci upozoravaju: 'Ovo će imati ozbiljne posljedice...'

Ujedinjeni narodi i meteorološki stručnjaci upozoravaju da se u Tihom oceanu razvija izrazito snažan El Niño, koji bi mogao izazvati ozbiljne posljedice za gospodarstvo, proizvodnju hrane i globalnu sigurnost. Prema procjenama Svjetske meteorološke organizacije (WMO), zagrijavanje površine oceana u ekvatorijalnom dijelu Pacifika ubrzano se intenzivira te bi svoj vrhunac moglo dosegnuti tijekom rujna. Zbog njegove potencijalne snage pojedini klimatolozi već ga nazivaju "Godzilla El Niño", prenosi The Telegraph.

Posljedice bi mogle biti vidljive diljem svijeta. Dok se u Australiji, dijelovima Azije i Afrike očekuju dugotrajne suše, pojedina područja Sjeverne i Južne Amerike mogla bi se suočiti s obilnim oborinama, poplavama i snažnim olujama.

Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost ozbiljnih poremećaja u globalnoj proizvodnji hrane. Kombinacija ekstremnih suša i obilnih kiša mogla bi smanjiti prinose brojnih poljoprivrednih kultura, što bi se moglo odraziti na rast cijena hrane diljem svijeta. Dodatni problem predstavljaju već visoki troškovi poljoprivredne proizvodnje, uključujući cijene gnojiva i logističke izazove na svjetskom tržištu.

Stručnjak za prehrambene sustave Mike Rivington iz instituta James Hutton upozorava da bi klimatski poremećaji mogli dodatno pogoršati inflacijske pritiske. Prema njegovim riječima, države bi zbog straha od nestašica mogle početi stvarati veće zalihe hrane, što bi dodatno povećalo potražnju i cijene na tržištu.

Posebno osjetljivo područje je Indija, gdje monsunske kiše imaju ključnu ulogu u proizvodnji hrane za više od milijardu ljudi. Slabljenje monsuna moglo bi ozbiljno ugroziti poljoprivrednu proizvodnju i sigurnost opskrbe hranom.

"Svaki novi klimatski šok smanjuje otpornost sustava na sljedeći. Sve teže održavamo stabilnu proizvodnju hrane", upozorava Rivington.

Povijest pokazuje da je El Niño često bio povezan s velikim prirodnim katastrofama. Krajem 19. stoljeća ekstremni vremenski uvjeti povezani s tim fenomenom pridonijeli su gladi koja je odnijela milijune života u tropskim područjima svijeta. Posljednji izrazito snažan El Niño, između 2015. i 2016. godine, izazvao je jednu od najtežih suša u južnoj Africi, što je dovelo do velikih gubitaka u proizvodnji kukuruza i potrebe za hitnim uvozom hrane.

Osim gospodarskih posljedica, stručnjaci upozoravaju i na moguće nove migracijske valove. U mnogim siromašnijim regijama stanovništvo izravno ovisi o poljoprivredi za vlastiti opstanak. Kada usjevi propadnu zbog suše ili poplava, stanovnici često nemaju drugog izbora nego napustiti svoje domove.

U istočnoj Africi El Niño redovito donosi obilne kiše i poplave koje uništavaju infrastrukturu i raseljavaju stanovništvo, dok u dijelovima Srednje Amerike često uzrokuje teške suše i nestašicu hrane.

Profesor Paul Behrens sa Sveučilišta u Oxfordu ističe da većina klimatskih migracija ostaje unutar granica pojedinih država.

"Ljudi uglavnom ne žele napustiti svoju domovinu. Uvjeti moraju postati iznimno teški da bi se odlučili na odlazak", objašnjava.

Stručnjaci također upozoravaju na moguću povezanost klimatskih poremećaja s političkom nestabilnošću. Kao primjer često se navodi Sirija, gdje je višegodišnja suša prije izbijanja građanskog rata prisilila velik broj ljudi na preseljenje iz ruralnih područja u gradove.

Dodatni rizik prijeti i državama afričkog Sahela, koje se već godinama bore s nestašicom hrane, siromaštvom i djelovanjem ekstremističkih skupina. Novi valovi suše mogli bi dodatno pogoršati stanje, povećati nezadovoljstvo stanovništva i stvoriti prostor za jačanje sigurnosnih prijetnji.

Iako je još prerano za precizne procjene razmjera posljedica, stručnjaci upozoravaju da bi ovogodišnji El Niño mogao imati globalne posljedice koje će se osjećati godinama. Od rasta cijena hrane i gospodarskih problema do migracija i političke nestabilnosti, utjecaj ovog klimatskog fenomena mogao bi postati jedan od najvećih izazova za svijet u nadolazećem razdoblju.