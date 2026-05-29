DHMZ objavio veliku prognozu: Evo kakvo ljeto nas čeka, srpanj bi mogao biti ekstremno vruć!

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je sezonsku prognozu za ljeto 2026. godine prema kojoj Hrvatsku očekuje još jedno natprosječno toplo ljeto, uz veliku vjerojatnost manjih količina oborina od višegodišnjeg prosjeka. Kako navode iz DHMZ-a, dostupni prognostički materijali, posebice prognoze Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), ukazuju na to da će ljeto koje obuhvaća lipanj, srpanj i kolovoz biti toplije od klimatološkog prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020. godine.

- Ljeto 2026. bit će još jedno u nizu iznadprosječnih, uz vrlo veliku vjerojatnost ostvarenja prognoze. To znači da se očekuje srednja sezonska temperatura u Hrvatskoj viša od klimatološkog srednjaka - ističu iz DHMZ-a.

🌡️ U 🇭🇷 će ljeto 2026. vrlo vjerojatno biti toplije od prosjeka (1991. – 2020.), uz veća pozitivna odstupanja temperature u srpnju. ☀️



🌧️ Oborine se očekuju ispod prosjeka u većem dijelu zemlje, osobito tijekom srpnja, iako su mogući lokalni… pic.twitter.com/7PQPxbvPKA — DHMZ (@DHMZ_HR) May 29, 2026

Prema prognozama, sva tri ljetna mjeseca trebala bi biti toplija od prosjeka, a najveće pozitivno odstupanje očekuje se tijekom srpnja, osobito na istoku zemlje te na dijelovima Jadrana, ponajprije na krajnjem jugu.

Ipak, meteorolozi upozoravaju kako sezonske prognoze ne mogu precizno predvidjeti pojavu, trajanje i intenzitet toplinskih valova.

- Ni na mjesečnoj ni na sezonskoj skali ne možemo prognozirati pojavu, duljinu, učestalost ni rasprostranjenost toplinskih valova, iako je velika vjerojatnost da će ih tijekom sezone biti - navodi DHMZ.

Kada je riječ o oborinama, prognoza je manje pouzdana, no trenutačni pokazatelji upućuju na sušnije ljeto u većem dijelu Hrvatske. Ukupna sezonska količina oborine mogla bi biti manja od višegodišnjeg prosjeka, a posebno se ističe srpanj tijekom kojeg je izgledan osjetniji manjak kiše.

Zadar: Kupanje na rivi | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

S druge strane, lipanj bi ponegdje mogao donijeti količine oborine oko prosjeka, a lokalno i iznad njega, osobito na Jadranu i u priobalju.

Meteorolozi također upozoravaju da će oborina tijekom ljeta vjerojatno biti vrlo neujednačeno raspoređena. Dok bi pojedina područja mogla u kratkom vremenu dobiti količinu kiše usporedivu s mjesečnim prosjekom, druga bi mogla ostati bez značajnijih oborina i po nekoliko tjedana.

Iz DHMZ-a stoga građanima preporučuju redovito praćenje kratkoročnih prognoza i upozorenja na opasne vremenske pojave, osobito tijekom razdoblja toplinskih valova i mogućih grmljavinskih nevremena.