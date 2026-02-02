DHMZ: U unutrašnjosti oblačno, nit kiša nit snijeg. Velike gužve na zagrebačkoj obilaznici

U unutrašnjosti će u ponedjeljak prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom oborinom na granici kiše i snijega, a na Jadranu pretežno sunčano, s mogućnošću slabe kiše na krajnjem jugu, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Poslijepodne su u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj moguća kraća sunčana razdoblja.

Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura prijepodne slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar, navečer jugo.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 3 i 6, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane te Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca i na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba.

Jak vjetar puše u priobalju te su ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zbog jakog vjetra tako između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Ponegdje ima magle. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.