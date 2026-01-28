Obavijesti

Ostvaruje se najgora prognoza? Hrvatska ostaje bez jednog od najboljih igrača na Euru...

Piše Domagoj Vugrinović, Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, Srna je i prije početka prvenstva bio dugo ozlijeđen. Uspio se spremiti za natjecanje, iako je u pripremnim utakmicama bilo očito da nije u pravom igračkom ritmu, a onda je na prvenstvu eksplodirao

Europsko prvenstvo za jednog od naših najbitnijih reprezentativaca Zvonimira Srnu je gotovo sigurno završeno. Nakon što se ozlijedio u drugom poluvremenu u utakmici protiv Slovenije i izašao u suzama s terena, potvrdile su se najgore prognoze. Video ozljede možete pogledati OVDJE.

'Nakon Srnine ozljede Hrvatska je dobila junaka. Mađare će pobijediti milom ili silom' 01:04
'Nakon Srnine ozljede Hrvatska je dobila junaka. Mađare će pobijediti milom ili silom' | Video: 24sata/pixsell

Srna se najprije u 19. minuti prilikom jednog prodora, okliznuo i nezgodno pao na koljeno. Do kraja poluvremena Srna se više nije vraćao u igru, a u nastavku je stisnuo zube i pokušao nastaviti. Međutim, novi šok uslijedio je u 38. minuti kada Srna bio u skok-šutu i puknuo prema golu, ali nije mogao nastaviti igrati. Umjesto njega u igru je ušao Tin Lučin koji je odigrao fantastično, ali sve je zabrinula situacija s našim najboljim igračem prvenstva. 

Ivan Forjan, reporter Nove TV, objavio je na X-u da "ozljeda ne izgleda dobro" te pojasnio: "Ruptura zadnje lože oko 10 cm i hematom. Ozljeda s kojom se mučio i prije. Najvjerojatnije izgubljen do kraja prvenstva. Čeka se službena objava i potvrda HRS-a."

Malmo: Zvonimir Srna nakon ozljede napustio utakmicu protiv Slovenije
Malmo: Zvonimir Srna nakon ozljede napustio utakmicu protiv Slovenije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tako se izbornik Sigurdsson našao u novim problemima s ozljedama uoči Mađarske jer osim Srne, ozljedu vuče i kapetan Ivan Martinović. Umjesto Srne, imamo Lučina, a na raspolaganju su i Ćeško i Pavlović.

Podsjetimo, Srna je i prije početka prvenstva bio dugo ozlijeđen. Uspio se spremiti za natjecanje, iako je u pripremnim utakmicama bilo očito da nije u pravom igračkom ritmu, a onda je na prvenstvu eksplodirao.  

