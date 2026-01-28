Ostvaruje se najgora prognoza? Hrvatska ostaje bez jednog od najboljih igrača na Euru...

Europsko prvenstvo za jednog od naših najbitnijih reprezentativaca Zvonimira Srnu je gotovo sigurno završeno. Nakon što se ozlijedio u drugom poluvremenu u utakmici protiv Slovenije i izašao u suzama s terena, potvrdile su se najgore prognoze. Video ozljede možete pogledati OVDJE.

Pokretanje videa... 01:04 'Nakon Srnine ozljede Hrvatska je dobila junaka. Mađare će pobijediti milom ili silom' | Video: 24sata/pixsell

Srna se najprije u 19. minuti prilikom jednog prodora, okliznuo i nezgodno pao na koljeno. Do kraja poluvremena Srna se više nije vraćao u igru, a u nastavku je stisnuo zube i pokušao nastaviti. Međutim, novi šok uslijedio je u 38. minuti kada Srna bio u skok-šutu i puknuo prema golu, ali nije mogao nastaviti igrati. Umjesto njega u igru je ušao Tin Lučin koji je odigrao fantastično, ali sve je zabrinula situacija s našim najboljim igračem prvenstva.

Ivan Forjan, reporter Nove TV, objavio je na X-u da "ozljeda ne izgleda dobro" te pojasnio: "Ruptura zadnje lože oko 10 cm i hematom. Ozljeda s kojom se mučio i prije. Najvjerojatnije izgubljen do kraja prvenstva. Čeka se službena objava i potvrda HRS-a."

Malmo: Zvonimir Srna nakon ozljede napustio utakmicu protiv Slovenije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tako se izbornik Sigurdsson našao u novim problemima s ozljedama uoči Mađarske jer osim Srne, ozljedu vuče i kapetan Ivan Martinović. Umjesto Srne, imamo Lučina, a na raspolaganju su i Ćeško i Pavlović.

Podsjetimo, Srna je i prije početka prvenstva bio dugo ozlijeđen. Uspio se spremiti za natjecanje, iako je u pripremnim utakmicama bilo očito da nije u pravom igračkom ritmu, a onda je na prvenstvu eksplodirao.