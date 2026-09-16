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PO ŽUPANIJAMA

DHMZ uvodi veliku promjenu: Upozorenja na nevrijeme bit će preciznija nego dosad

Piše HINA,
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DHMZ uvodi veliku promjenu: Upozorenja na nevrijeme bit će preciznija nego dosad
Foto: Neverin/Mateo
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Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je novu, precizniju metodu izdavanja upozorenja na opasne vremenske pojave, koja će omogućiti građanima da lakše prate vremenske uvjete u svojim županijama. Uvođenje ove promjene uslijedilo je zbog sve učestalijih ekstremnih vremenskih uvjeta uzrokovanih klimatskim promjenama.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) od 22. rujna izdavat će upozorenja na opasne vremenske pojave za kopneni dio Hrvatske po županijama, a dosadašnjih osam regija definiranih prema klimatološkim obilježjima, zamijenit će dvadeset županija i Grad Zagreb. DHMZ je izvijestio da će i nova upozorenja pratiti prostorno detaljnija karta meteoroloških upozorenja na meteo.hr. te će građani lakše prepoznati odnosi li se upozorenje na područje u kojem žive, borave ili u koje putuju. 

Nova karta slijedit će administrativnu podjelu Hrvatske, a preglednija će biti i vremenska linija u tablici s detaljima upozorenja ispod karte. Protekli sati bit će prikazani sivom bojom, a crna okomita crta označavat će trenutačni sat te će korisnici lakše vidjeti koja su upozorenja još na snazi, a koja tek slijede, ističu u DHMZ-u.

Dodaju kako boje i njihovo značenje ostaju nepromijenjeni: zelena označava da nema upozorenja, žuta potencijalno opasno vrijeme, narančasta opasno, a crvena izuzetno opasno vrijeme. Zadržavaju se i prepoznatljivi simboli opasnih vremenskih pojava za koje se izdaju upozorenja. 

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Za kopneni dio Hrvatske upozorenja će se i dalje izdavati za sedam vremenskih pojava: vjetar, kišu, maglu, snijeg i poledicu, grmljavinsko nevrijeme te iznimno visoku i iznimno nisku temperaturu. Ne mijenjaju se ni obalna upozorenja na maksimalne očekivane udare vjetra. Ona se izdaju za šest morskih područja: zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju. Odnose se na more do 12 nautičkih milja od obale, odnosno oko 22 kilometra. 

Podsjećaju i da je službeni kanal za izdavanje meteoroloških upozorenja DHMZ-a mrežna stranica meteo.hr, gdje su upozorenja dostupna do 72 sata unaprijed.

Karta pokazuje za koja su područja izdana upozorenja, a boja označava razinu opasnosti. Klikom na područje korisnik može vidjeti na koju se vremensku pojavu upozorenje odnosi i što se očekuje. 

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Za potpunu informaciju potrebno je otvoriti detalje upozorenja u tablici ispod karte. Ondje su navedeni početak i završetak upozorenja, detaljniji opis očekivanih vremenskih uvjeta, moguće posljedice i preporuke za postupanje, ističu u DHMZ-u.

Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler kazao je kako ekstremni uvjeti postaju sve češći uslijed klimatskih promjena, a zadatak DHMZ-a je prilagoditi sustav ranog upozoravanja tim promjenama i osigurati da informacija o opasnom vremenu bude korisna onima koji na temelju nje donose odluke. 

''Nakon što smo 2024. proširili sustav upozorenja za jedan dodatni dan unaprijed, u rujnu uvodimo upozorenja na detaljnijoj prostornoj razini. Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što takvo vrijeme nastupi. Ovo je još jedan korak u razvoju sustava upozoravanja'', poručio je Güttler.

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