DHMZ uvodi veliku promjenu: Upozorenja na nevrijeme bit će preciznija nego dosad

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) od 22. rujna izdavat će upozorenja na opasne vremenske pojave za kopneni dio Hrvatske po županijama, a dosadašnjih osam regija definiranih prema klimatološkim obilježjima, zamijenit će dvadeset županija i Grad Zagreb. DHMZ je izvijestio da će i nova upozorenja pratiti prostorno detaljnija karta meteoroloških upozorenja na meteo.hr. te će građani lakše prepoznati odnosi li se upozorenje na područje u kojem žive, borave ili u koje putuju.

Nova karta slijedit će administrativnu podjelu Hrvatske, a preglednija će biti i vremenska linija u tablici s detaljima upozorenja ispod karte. Protekli sati bit će prikazani sivom bojom, a crna okomita crta označavat će trenutačni sat te će korisnici lakše vidjeti koja su upozorenja još na snazi, a koja tek slijede, ističu u DHMZ-u.

Dodaju kako boje i njihovo značenje ostaju nepromijenjeni: zelena označava da nema upozorenja, žuta potencijalno opasno vrijeme, narančasta opasno, a crvena izuzetno opasno vrijeme. Zadržavaju se i prepoznatljivi simboli opasnih vremenskih pojava za koje se izdaju upozorenja.

Za kopneni dio Hrvatske upozorenja će se i dalje izdavati za sedam vremenskih pojava: vjetar, kišu, maglu, snijeg i poledicu, grmljavinsko nevrijeme te iznimno visoku i iznimno nisku temperaturu. Ne mijenjaju se ni obalna upozorenja na maksimalne očekivane udare vjetra. Ona se izdaju za šest morskih područja: zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju. Odnose se na more do 12 nautičkih milja od obale, odnosno oko 22 kilometra.

Podsjećaju i da je službeni kanal za izdavanje meteoroloških upozorenja DHMZ-a mrežna stranica meteo.hr, gdje su upozorenja dostupna do 72 sata unaprijed.

Karta pokazuje za koja su područja izdana upozorenja, a boja označava razinu opasnosti. Klikom na područje korisnik može vidjeti na koju se vremensku pojavu upozorenje odnosi i što se očekuje.

Za potpunu informaciju potrebno je otvoriti detalje upozorenja u tablici ispod karte. Ondje su navedeni početak i završetak upozorenja, detaljniji opis očekivanih vremenskih uvjeta, moguće posljedice i preporuke za postupanje, ističu u DHMZ-u.

Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler kazao je kako ekstremni uvjeti postaju sve češći uslijed klimatskih promjena, a zadatak DHMZ-a je prilagoditi sustav ranog upozoravanja tim promjenama i osigurati da informacija o opasnom vremenu bude korisna onima koji na temelju nje donose odluke.

''Nakon što smo 2024. proširili sustav upozorenja za jedan dodatni dan unaprijed, u rujnu uvodimo upozorenja na detaljnijoj prostornoj razini. Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što takvo vrijeme nastupi. Ovo je još jedan korak u razvoju sustava upozoravanja'', poručio je Güttler.