PROGNOZA

DHMZ: Za nedjelju crveni meteoalarm za riječku regiju

Ljetne vrućine u Novom Zagrebu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prema prognozi DHMZ-a za nedjelju, očekuje se sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće vrijeme, a navečer će se na krajnjem sjeveru mjestimice pojaviti umjerena naoblaka.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje na toplinske valove koji mogu utjecati na zdravlje te za nedjelju, 10. kolovoza, proglasio crveni meteoalarm, odnosno opasnost od izuzetno opasnog vremena za riječku regiju.

DHMZ je izdao crveni meteoalarm u ponedjeljak i utorak još i za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju.

Narančasti meteoalarm, koji označava opasno vrijeme, za nedjelju je proglašen za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju.

Za ponedjeljak, 11. kolovoza, narančasti alarm zbog jakog vjetra vrijedit će i za Velebitski kanal, dok će u srijedu, 13. kolovoza, na snazi biti za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

Prema prognozi DHMZ-a za nedjelju, očekuje se sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće vrijeme, a navečer će se na krajnjem sjeveru mjestimice pojaviti umjerena naoblaka. Vjetar će uglavnom biti slab, od sredine dana ponegdje umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhati će slaba do umjerena bura, koja će prema kraju dana jačati, dok će u Dalmaciji sredinom dana i poslijepodne puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniže jutarnje temperature bit će između 14 i 19 °C, a na Jadranu od 21 do 27 °C. Najviše dnevne temperature kretat će se od 32 do 37 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije mogle bi dosegnuti i do 39 °C.

U DHMZ-u upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati zdravstvene tegobe, osobito kod osjetljivih skupina poput male djece, starijih osoba, kroničnih bolesnika te ljudi koji rade na otvorenom. Naglašavaju kako pravovremene preventivne mjere mogu znatno smanjiti rizik, a na svojim internetskim stranicama objavili su i preporuke kako se zaštititi.

Građanima se savjetuje rashladiti dom, kloniti se vrućine, rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, te pomoći drugima, posebno ranjivim skupinama. Osobama s kroničnim bolestima ili onima koje uzimaju više lijekova preporučuje se konzultirati liječnika.

Ako se pojave vrtoglavica, slabost, tjeskoba, jaka žeđ ili glavobolja, potrebno je odmah otići u hladniji prostor, izmjeriti tjelesnu temperaturu i nadoknaditi tekućinu vodom ili voćnim sokom. U slučaju bolnih grčeva, koji se često javljaju nakon rada ili vježbe po vrućem vremenu, preporučuje se unos tekućine s elektrolitima, a ako grčevi potraju dulje od jednog sata – potražiti medicinsku pomoć. Kod drugih zdravstvenih tegoba ili njihovog duljeg trajanja, savjetuje se konzultacija s liječnikom.

