NESTAŠICA U DUĆANIMA

Di su jaja? Ministarstvo za 24sata o polupraznim policama

Piše Iva Milotić,
Di su jaja? Ministarstvo za 24sata o polupraznim policama
Budući da su nakon turističke sezone značajno smanjene potrebe na tržištu za konzumnim jajima, većina proizvođača planira remont upravo nakon turističke sezone, zato sad ima manje jaja, kažu iz Ministarstva

Novinari 24sata obišli su u petak nekoliko trgovačkih lanaca i naišli na prazne ili poluprazne police s jajima. Prodavači kažu da zaliha nema, kupci su zabrinuti, proizvođači s kojima smo razgovarali još više.

Međutim, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva koje smo kontaktirali kako bismo doznali što oni misle o novonastaloj situaciji, čini se, smatra da je sve u redu. Odgovor na pitanje kako je i zbog čeka izvoz hrvatskih jaja skočio za preko 700 posto, nisu odgovorili. Poručili su sljedeće:

NESTAŠICA JAJA? U trgovinama nema jaja: U velikim centrima police su sve praznije: Evo o čemu se radi!
U trgovinama nema jaja: U velikim centrima police su sve praznije: Evo o čemu se radi!

"Prema službenim podatcima kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva proizvodnja konzumnih jaja u Hrvatskoj je stabilna.

Proizvodnja konzumnih jaja kod robnih proizvođača u Republici Hrvatskoj planirana je obzirom na zahtjeve tržišta koji su uvelike sezonskog karaktera. Najveće potrebe za jajima na tržištu iskazuju se za vrijeme trajanja turističke sezone i u vrijeme blagdana (Uskrs, Božić). Zbog periodično iskazanih povećanih potreba za jajima na tržištu, proizvođači planiraju proizvodnju i remonte u proizvodnji. Budući da su nakon turističke sezone značajno smanjene potrebe na tržištu za konzumnim jajima, većina proizvođača planira remont upravo nakon turističke sezone, odnosno upravo u ovom razdoblju, nakon 1.rujna.

Imamo saznanja da je jedan od najvećih proizvođača konzumnih jaja upravo ušao u remont u proizvodnji (smanjen broj nesilica za 200.000 komada). Uz tehnologiju proizvodnje konzumnih jaja u RH, dogodila se i pojava bolesti nesilica (salmonela) kod proizvođača koji pokriva tržište s nešto manje od 10% konzumnih jaja, kao i požar koji je izbio na farmi nesilica tijekom trajanja turističke sezone.

'NEMA IH' FOTO Pogledajte kako izgledaju police s jajima u dućanima!
FOTO Pogledajte kako izgledaju police s jajima u dućanima!

U prvih sedam mjeseci 2025. godine (I.-VII. mjesec) ostvarena proizvodnja od 18.479.909 kg, u odnosu na isto razdoblje 2024. godine kada je iznosila 18.874.462 kg. Iz navedenog proizlazi da nema značajnijih oscilacija u proizvodnji jaja na domaćem tržištu."

