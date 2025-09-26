Di su jaja? Ministarstvo za 24sata o polupraznim policama

Novinari 24sata obišli su u petak nekoliko trgovačkih lanaca i naišli na prazne ili poluprazne police s jajima. Prodavači kažu da zaliha nema, kupci su zabrinuti, proizvođači s kojima smo razgovarali još više.

Međutim, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva koje smo kontaktirali kako bismo doznali što oni misle o novonastaloj situaciji, čini se, smatra da je sve u redu. Odgovor na pitanje kako je i zbog čeka izvoz hrvatskih jaja skočio za preko 700 posto, nisu odgovorili. Poručili su sljedeće:

"Prema službenim podatcima kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva proizvodnja konzumnih jaja u Hrvatskoj je stabilna.

Proizvodnja konzumnih jaja kod robnih proizvođača u Republici Hrvatskoj planirana je obzirom na zahtjeve tržišta koji su uvelike sezonskog karaktera. Najveće potrebe za jajima na tržištu iskazuju se za vrijeme trajanja turističke sezone i u vrijeme blagdana (Uskrs, Božić). Zbog periodično iskazanih povećanih potreba za jajima na tržištu, proizvođači planiraju proizvodnju i remonte u proizvodnji. Budući da su nakon turističke sezone značajno smanjene potrebe na tržištu za konzumnim jajima, većina proizvođača planira remont upravo nakon turističke sezone, odnosno upravo u ovom razdoblju, nakon 1.rujna.

Foto: Čitatelj 24sata

Imamo saznanja da je jedan od najvećih proizvođača konzumnih jaja upravo ušao u remont u proizvodnji (smanjen broj nesilica za 200.000 komada). Uz tehnologiju proizvodnje konzumnih jaja u RH, dogodila se i pojava bolesti nesilica (salmonela) kod proizvođača koji pokriva tržište s nešto manje od 10% konzumnih jaja, kao i požar koji je izbio na farmi nesilica tijekom trajanja turističke sezone.

U prvih sedam mjeseci 2025. godine (I.-VII. mjesec) ostvarena proizvodnja od 18.479.909 kg, u odnosu na isto razdoblje 2024. godine kada je iznosila 18.874.462 kg. Iz navedenog proizlazi da nema značajnijih oscilacija u proizvodnji jaja na domaćem tržištu."