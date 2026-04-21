DiCaprijeva banda maznula 12 nekretnina: Mozak operacije je probao ukrasti i grobno mjesto

Tomislav Prskalo i Stefano Mužinić su dvojica novih uhićenih u sklopu navodne zločinačke organizacije posrnulog riječkog manekena Roberta DiCaprija, ex Jotanovića. Uskok i policija su ih u utorak ujutro uhitili te pretražili nekretnine koje koriste jer ih terete za prijevaru i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja, čije su članove uhitili još u veljači. Naime, tad su 'pali' Robert Di Caprio, njegova vanbračna supruga Iris Kramarić, DiCaprijev otac i još 12 osoba zbog optužbi da su bili dio zločinačkog udruženja koje je trgovalo drogom, varalo na nekretninama i pralo novac. Tad ih se teretilo za pet nekretnina, dok je ovim novim proširenjem taj broj narastao na 12!

DiCaprio je istražiteljima rekao da je sve radio po nalogu nekog muškarca čije ime ne želi reći. Mužinića se tereti da je bio dio Di Caprijeve 'bande', a Prskalo im je navodno pomagao krivotvoriti dokumentaciju koju bi koristili za pravne manevre i tako krali tuđe nekretnine.

Rijeka: Robert DiCaprio u pratnji policije dolazi na USKOK | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Shema je bila jednostavna: tražili su nekretnine koje su na vrijednim lokacijama, ali vlasnici ne žive u Hrvatskoj. Krivotv orili bi potom kupoprodajne ugovore preka kojima bi ispalo da su im vlasnici prodali te nekretnine, iako o tome nisu imali pojma. U početku se sumnjalo da je Dicaprio tako stekao nekretnine vrijedne gotovo 5 milijuna eura, no sad je ta cifra veća. U nekim situacijama bi krivotvorili i osmrtnice, darovne ugovore, ugovore o doživotnom uzdržavanju, a nekretnine bi si međusobno prebacivali uz transakcije pa Porezna ni zemljišnoknjižni referenti nisu neko vrijeme ništa posumnjali. No uskoro su se stvarni vlasnici počeli javljati i pokretati tužbe.

Pokušavaju zaštititi nekretnine

Kako su 24sata tad pisala, mozak operacije za nekretnine bio je Domagoj Andrić, diplomirani pravnik i magistar ekonomije. Prema Uskoku, Andrić je čak otvorio ured u Zagrebu u kojem je falsificirao dokumente. U slučaju vile na Tuškancu, Andrić je izradio lažne dokumente njemačkog državljanina Martina Osmana, koji je onda na osnovi lažnih ugovora postao vlasnik vile i zemljišta na Korčuli. Iako Osman ne postoji, u Hrvatskoj je na osnovi lažnih njemačkih dokumenta dobio i OIB. Tu je i prevara s kućom Slovaka Petera koji je za 24sata ispričao kako je bio žrtva bande oko DiCaprija. Sud u Šibeniku je upisao Andrića kao vlasnika Peterove kuće u Srimi na osnovi kupoprodajnog ugovora i specijalne punomoći koju je Peter navodno potpisao u hrvatskom veleposlanstvu u Bratislavi. Kad je saznao za sve, Peter je išao provjeravati i u hrvatskom veleposlanstvu u Bratislavi, ali i slovačkom veleposlanstvu u Zagrebu, gdje su mu rekli da se nisu nikad susreli s takvim slučajem. Andrić je bio i vlasnik stana u kući u Remetama kojeg je, kako smo doznali, prodao. To je kuća koja se sastoji od više stanova, parkinga te poslovnog prostora u prizemlju, a uvidom u katastar doznali smo da su među suvlasnicima i njegovi roditelji te brat. Andrići imaju u toj zgradi dva stana, poslovni prostor i dva parkirna mjesta, a sva imaju istu zabilježbu potpisanu kod javnog bilježnika: prvenstveni red radi otuđenja nekretnine koja vrijedi do listopada ove godine.

Rijeka: Na USKOK na saslušanje privedene još dvije osobe povezane s Robertom DiCaprijom | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- To je javnobilježnička zabilježba koju vlasnik sam predlaže, jednostrani akt vlasnika. Ako imaš tu zabilježbu na nekretnini, zapravo kao da ju čuvaš za kupca kojeg si ti odabrao. Odnosno, nitko drugi ne može doći u njen posjed. Rijetki su oni koji kupuju kuću s takvom zabilježbom jer to obično znači da postoje neki imovinsko pravni odnosi zbog kojih bi kuća mogla biti blokirana ili pak ovakva istraga - govori nam jedan odvjetnik iz Zagreba.

Ostatak nekretnine je u vlasništvu drugih ljudi koji s Andrićima ni istragom nemaju veze, a kako doznajemo, jedna od agentica koje su posredovale u prodaji stanova nevinim ljudima je DiCaprijeva nevjenčana supruga Iris Kramarić. Kad su njeni bivši klijenti probali doći do nje zbog drugih problema s nekretninom, ne znajući za to da je bila uhićena, rekla im je da se više ne bavi nekretninama te da je 'svašta doznala' o vlasnicima. Stupili smo u kontakt i s bivšim vlasnikom jednog od stanova u toj zgradi, koji nam je rekao da je stan kupio od Andrićevog oca, a potom ga opet njemu i prodao.

- On je htio otkupiti sve u toj zgradi kako bi imao nekretnine za svoju obitelj, dao mi je najbolju ponudu, a ja sam bio u situaciji da sam morao prodati. Na kraju sam ga sudskim putem ganjao da mi isplati sve, pa je htio okrenuti priču da sam ja njega prevario i tako. Nije mu uspjelo - objašnjava.

Rijeka: Na USKOK na saslušanje privedene još dvije osobe povezane s Robertom DiCaprijom | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Htio ukrasti grob?

Andrića nisu zanimale samo zgrade, kuće i stanovi. Na oglasnoj ploči suda pronašli smo tužbu kojeg je protiv njega pokrenuo muškarac iz Zagreba zbog prevare s grobnim mjestom. Prema tužbi, a i priloženom rješenju o istrazi Općinskog kaznenog odvjetništva u Zagrebu, Domagoj Andrić je u lipnju 2024. godine objavio na Njuškalu da prodaje uređeno grobno mjesto na Mirogoju za 24 tisuće eura i to u ime svog brata. Sastao se s muškarcem i ponio ovjerenu punomoć od brata, za koju će kasnije javni bilježnik kod kojeg je navodno ovjerena posvjedočiti da ju nikad nije vidio. Štoviše, istražiteljima je rekao da je nemoguće da ju je on ovjerio jer na papiru nije njegov potpis, te da pod tim poslovnim brojem u svojim spisima ima zavedenu nostrifikaciju diplome nekog potpuno nevezanog čovjeka. Na ispitivanju, Domagojev brat Anto Andrić je izjavio da zaista je potpisao krivotvorenu punomoć, ali nije znao da je krivotvorena.

I sad ide najluđi dio: s tom krivotvorenom punomoći je kod drugog javnog bilježnika s kupcem sklopio ugovor o kupnji grobnog mjesta za desetak tisuća eura, iako mu je kupac zapravo dao 24 tisuće. Par mjeseci nakon je krivotvorio Ugovor o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta kojim kupac Andriću daje grobnicu koju je platio na korištenje. Kupac nije znao sve dok nije dao ugravirati prezime svoje obitelji na nadgrobni spomenik pa mu je došla obavijest od Gradskih groblja. Tamo je zatražio dokumentaciju na uvid i ostao u šoku. Podnio je kaznenu prijavu i za svaki slučaj ga i privatno tužio. Na ovjeri ugovora su podaci istog javnog bilježnika kao na krivotvorenoj punomoći. I za taj Ugovor javni bilježnik kaže da je krivotvoren. Naime, poslovni broj je pogrešan jer u tom trenu 2024. godine bilježnik još nije došao do broja '4650'. Rekao je i da na ovjeri nije ni njegov potpis, no prepoznao je svoj 'pečat broj 3', ali mu ga nitko nije ukrao pa je zaključio da je i pečat krivotvoren. Kako bi to Andrić mogao? Jednostavnu, oba Andrića su prije zaista bila njegovi klijenti i na drugim ovjerama koje zaista je napravio za njih je bio isti taj pečat.