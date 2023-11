Digitalni stručnjaci: Vremena su kreativne krize, jednostavnost i inspirativnost su ključne stvari

Dino Burbidge (SKY), iskusni stručnjak u oglašavanju i veliki promotor kreativnosti i tehnologije u out of home oglašavanju predstavio je nekoliko OOH projekata.

Rekao je kako se reklama British Airwaysa (BA) smatra jednom od najpoznatijih digitalnih reklamnog panoa. Naime, radi se o reklamnom panou koji prikazuje odredište aviona koji leti iznad tog panoa.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- British Airways upotrijebio je podatke o lokalnim letovima kako bi identificirao letove BA preko reklamnog panoa. To je potaknulo dijete da u čudu podigne glavu prema zrakoplovu dok se spominje odredište - rekao je te dodao da se ne treba razmišljati samo o velikim plakatima.

Pokazao je i primjer iz Australije koji je vrlo nagrađivan.

- Ponekad podatci mogu biti vrlo dosadni, ali oni se mogu učiniti zabavni i smiješnima pa postanu zanimljivi. Pravi primjer je ovaj iz Australije gdje je Bonds koristio vremenske podatke za stvaranje zabavnih oglasa za svoje muško donje rublje. Stvorili su dva komična lika koji su se njihali kad je bilo vjetrovito, padali kad je vruće i stezali kad je bilo hladno - rekao je te dodao da podatci o vremenu isto tako mogu biti smiješni.

- Cijela kampanja je bila dva testisa, odnosno dva lika s rutinom između njih dvoje. Došlo je do toga da prilično dosadan podatak postaje jako zanimljiv, to je razlog zašto je taj projekt nagrađen u to vrijeme. To je bila duhovita kampanja - dodao je.

Još jedan primjer je bio kako pomoći ženama koje trpe nasilje. Osmislili su kampanju 'pogledaj me' kako bi podigli svijest o nasilju u obitelji.

Foto: Izrezak

- Oglas je koristio praćenje kamerom kako bi otkrio kada ljudi gledaju reklamni pano. Kad ljudi pogledaju modrice su uklonjene s lica žene, a ako samo prođu pored toga, ništa se ne bi promijenilo. Poruka je bila da obiteljsko nasilja se nalazi svugdje te ga ne treba ignorirati već uključiti se to. Ako ne gledaš, ne komunicirat, ništa se neće promijeniti i to je bila kreativna ideja iza ove kampanje. Ono što smo željeli učiniti jest reći postoji li način da pokažemo da bi se nešto promijenilo ako ste pogledali reklamni pano - pojasnio je Dino Burbidge.

Još jedan primjer koji je privukao pozornost je QR kod koji je McDonalds koristio kako bi privukao nove kupce u restoran. Naime, oglasni panoi jednostavno su prikazivali vremenski ograničeni QR kod koji je povezivao na vaučer koji se može iskoristiti za besplatnu hranu i dodatke.

- Htjeli su ljudima pokazati novi jelovnik, mogli ste osvojiti jednu od novih stavki jelovnika, a sve se dogodi nakon što bi netko skenirao QR kod svojim telefonom i otišao na web stranicu na svom telefonu, tako da je taj billboard izazvao velike posjete njihovoj web stranici koja se može geolocirati. Znalo se točno koje su reklamne ploče ljudi skenirali. Ova kampanja je osvojila velik broj nagrada jer QR kodova je postalo zanimljivo i korisno te dovodi do prodaje - pojasnio je Burbidge.

Kao još jedan primjer dobre prakse naveo je primjer osiguravajućeg društva koje je prepoznavanjem lica i emocija otkrilo pokazuje li prolaznik znakove tjeskobe. Korisne informacije mogle su se poslati na njihov telefon kako bi se njihovo mentalno zdravlje poboljšalo.

'Rodovnicu' psa mogli su dobiti ljudi koji su svoga psa stavili pred digitalni reklamni pano, a on bi potom s pomoću AI tehnologije uputio prilagođenu poruku proizvoda za psa. Takva poruka se mogla dobiti i u gradovima diljem Hrvatske. Osim toga, prikazao je i kampanju za promociju ekrana u Tokiju, gdje je na veliki ekran mačka postavljena u kutiju, a ljudima se čini kao da izlazi iz nje te se stvara 3D doživljaj.

Poručio je kako se stvari razvijaju brže no ikad i kad se prošlogodišnji pristup Web 3 i NFT-ovi su zastarjeli u odnosu na današnji AI.

Foto: Izrezak

- Generativna umjetna inteligencija trenutno guta sve, super je razvikana, ali budite svjesni da ćemo doživjeti i razočarenje kada shvatimo da ti nije baš ono što smo očekivali - komentirao je te dodao da su već lansirani programi koji mogu raditi sve za što su umjetnici plaćeni, poput izrade postera, uređivanje fotografija i stvaranja originalnog umjetničkog djela, ali besplatno.

Smatra kako popularnost digitalnih billboarda pokrenula je i brojne lažne OOH oglase na TikTok-u, Instagramu i drugim društvenim mrežama. Dodaje da stvarna OOH industrija nije baš sigurna je li sjajan ili užasna.

QR kodovi pak su sve više rješenje za premještanje publike s fizičkog mjesta na digitalnu platformu, a upravo zato je kineska stranica za razmjenu videa koristila 1500 dronova kako bi napravila divovski QR kod na nebu.

Google je već najavio da će implementirati generativni AI u svojoj oglasnoj platformi Performance Max gdje će se jednostavno učitati ili generirati hrpa materijala i on će ih miksati u stvarnom vremenu za izradu oglasa.

Petar Pavić: Živimo u vremenu kreativne krize jer se sve automatizira

Petar Pavić (S.T.A.R. Digital Group) govorio je o sukobu lijeve i desne strane marketinškog mozga.

Foto: Izrezak

- Kreativnost je danas postala automatizirana, u smislu korištenja Googlea i Meta platforme. Performans marketing dominira, danas 80 posto toga prolazi automatizirano, ali se radi kroz softvere i sustave na sličan način - rekao je Pavić te dodao da mediji sve više daju prostora za automatizmom, što je slučaj i u Hrvatskoj.

- Pusti se kampanja kroz Google i nitko ne razmišlja kako ona izgleda i plasira već samo što piše te koliko klikova smo ostvarili. No, to ne mora biti tako, online oglas može biti estetski dorađeniji što će možda imati manje klikova - dodaje.

Smatra kako živimo u vremenu kreativne krize jer se sve automatizira "samo su nam podatci bitni, a nitko ne razmišlja gdje je taj kreativni dio". Velike platforme su utjecale na cijeli marketinški svijet, ali mjeriti ulaganje u brend je teško i skupo.

- 'About' you je pomeo konkurenciju jer je razumio da mora ulagati u brend. To što su samo web shop ne znači da neće koristiti sve moguće kanale promocije i prodaje. Velike kompanije utječu na način na koji mi radimo, ali mi u našem poslu se ne možemo ponašati kao oni. Ako ste monopolist marketing i prodaju radite na jedan način, a ako niste onda morate drugačiji graditi svoj marketing - kazao je Petar Pavić.

Kazao je kako Google i Facebook ulažu u brend radi 'političkih razloga' te je pokazao časopis Ekonomist gdje ima Googleom oglas u printu što je čudno. Napomenuo je da ne treba niti jedan medijski kanal zanemariti.

Nico Wüst: Jednostavnost i inspirativnost su ključne stvari

Za sam kraj govorio je Nico Wüst (STRICHPUNKT) veliki stručnjak iz područja dizajna koji je govorio o razvoju brendova u digitalnom dobu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kao primjer dobrog brendiranja navodi Red Bull koji, kako kaže, više ne radi na prodaji energetskog pića.

- Red Bull daje ti krila, mislim da je to savršen primjer gdje možete što se događa, to daje uvid u preoblikovanje robnih marki u digitalno doba - rekao je.

Podsjetio je kako je sve započelo od tiska, pa onda dodavanja boja u tisak, pa grafika koja se radila samo za tisak, a sad smo došlo do vremena kada se izrađuju web stranice.

- Prelazak s monologa na dijalog, tako mi djeluje dio u kojem se brend sve više trudi oko partnera. Dakle, radi se o interakciji odnosa i povjerenja, to je ono što svi zapravo radimo, tako da je to prilično velika stvar. Kada govorimo o interakciji, to je ono što uvijek možemo učiniti s markom - smatra.

Smatra kako je mobitel mjesto gdje se sve događa, gdje se marka oživljava a interakcija stvara. Nazvao je to kompromisom ako se razmišlja iz perspektive brendiranja. Kaže i kako se uvijek radi o diferencijaciji ili biti što drugačiji od ostalih.

- Kada razmišljate iz perspektive novog korisnika, uvijek žele što jednostavnije da ljudi ne moraju učiti nove stvari - rekao je te dodao da kada dizajniraju robne marke, jako su zainteresirani i rade na fleksibilnosti onoga što rade.

Jednostavnost i inspirativnost su upravo ključne stvari, govori.

Agencija su za marketing Audija i kada razvijaju dizajn marke žele da je to što fleksibilnije i modularno. "Kada želite napraviti aplikaciju kao što je Moj Audi trebate imati različite elemente. Treba imati besprijekorno iskustvo robne marke kako bi oni koji voze auto i kad vide oglas znati o čemu se radi", govori.

U zaključnom dijelu s publikom je podijelio kako se treba fokusirati na koherentnost, a ne na dosljednost.

- Razlikovati se treba prema emocijama i dizajnom te dirnuti i inspirirati, ali ne treba ignorirati ni korijene marke - zaključio je.