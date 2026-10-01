Uskok je podigao optužnicu protiv Darija Šimića, Nede Livljanić i Marina Mikšića zbog navodnog nezakonitog izdavanja rješenja za kamp u Tisnom
Digli optužnicu protiv Darija Šimića, Uskok objavio detalje
Uskok je na službenim stranicama objavio detalje optužnice koju je podigao protiv bivšeg hrvatskog nogometaša Darija Šimića, bivše županijske službenice Nede Livljanić i vodičkog političara i sportskog djelatnika Marina Mikšića. Razlog je izdavanje rješenja za rad kampa u Tisnom za koje tužitelji tvrde da je izdano protivno zakonskim uvjetima.
Prema optužnici, Šimić (II. okrivljeni) je u razdoblju od rujna 2020. do 23. rujna 2021. u Šibeniku i Tisnom, osobno i posredstvom Mikšića (III. okrivljeni) zatražio od Nede Livljanić (I. okrivljeni), da mu protivno zakonskim uvjetima izda rješenje kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Priopćenje prenosimo u cijelosti
Tako je III. okr. na traženje II. okr., stupio u kontakt s I. okr. i potom dogovorio sastanak I. i II. okrivljenika. Nakon toga je II. okr., sukladno dogovoru s I. okr., putem III. okr. podnio zahtjev za izdavanje rješenja kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iako su svi znali da se katastarske čestice u odnosu na koje II. okr. ima namjeru ishoditi navedeno rješenje nalaze izvan granica građevinskog područja i da se na njima ne može graditi kamp te da se na njima ne nalazi uređeni kamp koji ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju.
Potom je I. okr. 21. rujna 2021. sačinila zapisnik o očevidu u kojem je neistinito navela da je sa suradnicom iz Odsjeka provela očevid u objektu II. okr., nakon čega je donijela rješenje kojim se II. okr. odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i utvrđuje da objekt ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju koja se označava s dvije zvjezdice. Nakon toga je III. okr. to rješenje preuzeo od I. okr. te ga predao II. okrivljeniku.
USKOK je u optužnici predložio Županijskom sudu u Splitu da se ovaj kazneni postupak spoji s postupkom koji se na istom sudu vodi povodom optužnice ovog Ureda od 23. srpnja 2025., protiv I. okr. i još četiri okrivljenika zbog zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u poticanju na zlouporabu položaja i ovlasti te da se provede jedinstveni postupak.