Digli optužnicu protiv Darija Šimića, Uskok objavio detalje

Uskok je na službenim stranicama objavio detalje optužnice koju je podigao protiv bivšeg hrvatskog nogometaša Darija Šimića, bivše županijske službenice Nede Livljanić i vodičkog političara i sportskog djelatnika Marina Mikšića. Razlog je izdavanje rješenja za rad kampa u Tisnom za koje tužitelji tvrde da je izdano protivno zakonskim uvjetima.

Prema optužnici, Šimić (II. okrivljeni) je u razdoblju od rujna 2020. do 23. rujna 2021. u Šibeniku i Tisnom, osobno i posredstvom Mikšića (III. okrivljeni) zatražio od Nede Livljanić (I. okrivljeni), da mu protivno zakonskim uvjetima izda rješenje kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

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Tako je III. okr. na traženje II. okr., stupio u kontakt s I. okr. i potom dogovorio sastanak I. i II. okrivljenika. Nakon toga je II. okr., sukladno dogovoru s I. okr., putem III. okr. podnio zahtjev za izdavanje rješenja kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iako su svi znali da se katastarske čestice u odnosu na koje II. okr. ima namjeru ishoditi navedeno rješenje nalaze izvan granica građevinskog područja i da se na njima ne može graditi kamp te da se na njima ne nalazi uređeni kamp koji ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju.

Potom je I. okr. 21. rujna 2021. sačinila zapisnik o očevidu u kojem je neistinito navela da je sa suradnicom iz Odsjeka provela očevid u objektu II. okr., nakon čega je donijela rješenje kojim se II. okr. odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i utvrđuje da objekt ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju koja se označava s dvije zvjezdice. Nakon toga je III. okr. to rješenje preuzeo od I. okr. te ga predao II. okrivljeniku.

USKOK je u optužnici predložio Županijskom sudu u Splitu da se ovaj kazneni postupak spoji s postupkom koji se na istom sudu vodi povodom optužnice ovog Ureda od 23. srpnja 2025., protiv I. okr. i još četiri okrivljenika zbog zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u poticanju na zlouporabu položaja i ovlasti te da se provede jedinstveni postupak.