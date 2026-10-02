Obavijesti

News

Komentari 4
OSMORKA U PROBLEMU

Digli optužnicu zbog prekida Dana srpske kulture: Među huliganima i splitski HDZ-ovac

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Digli optužnicu zbog prekida Dana srpske kulture: Među huliganima i splitski HDZ-ovac
Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv osmorice zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, a među njima se navodno nalazi i HDZ-ovac Jakov Ćaleta.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef  HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Ćaleta.

Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je u petak Općinsko državno odvjetništvo.

Iz ODO-a navode da je optužnica podignuta nakon provedenog istraživanja zbog događaja od 3. studenoga 2025. u Splitu, kada je skupina muških osoba nasilno prekinula manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

Prema medijskim navodima, među osumnjičenima za napad bio je i 39-godišnji Ćaleta, koji je nakon incidenta uhićen. Ćaleta je početkom listopada izabran za predsjednika HDZ-a kotara Blatine-Škrape.

PRIJAVLJENI I MALOLJETNICI Policija podnijela optužne prijedloge zbog incidenta na Danima srpske kulture
Policija podnijela optužne prijedloge zbog incidenta na Danima srpske kulture

Policija je ranije izvijestila da je skupina muškaraca s fantomkama nasilno prekinula manifestaciju na kojoj su nastupali članovi folklornog društva iz Novog Sada.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenih podnijela kaznene prijave, a ODO Split provelo je istraživanje i podignulo optužnicu protiv osmorice.

Incident se dogodio 3. studenoga 2025. u prostorijama gradskog kotara Blatine, kada je skupina od oko 50 prosvjednika i muškaraca odjevenih u crno prekinula otvorenje "Dana srpske kulture". U dvorani se tada nalazilo tridesetak članova Prosvjete, uključujući djecu, te gosti iz Folklornog društva Veliko kolo iz Novog Sada. 

Odmah po izbijanju incidenta ponašanje huligana oštro su osudili Vlada i premijer Andrej Plenković, predsjednik Zoran Milanović, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i drugi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Gripa je pred vratima: 'Cijepite se, nemojte predugo čekati!'
STRUČNJACI UPOZORAVAJU

Gripa je pred vratima: 'Cijepite se, nemojte predugo čekati!'

Ovogodišnje cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi sredinom listopada. Savjetuje se građanima da to obave već tada te da ne čekaju punu sezonu gripe koja uobičajeno počinje u prosincu, a traje sve do ožujka
Hrvatsku probudio potres: 'Zatreslo se, jaka eksplozija'
POTRES KOD ZAGREBA

Hrvatsku probudio potres: 'Zatreslo se, jaka eksplozija'

Epicentar potresa bio je oko 45 kilometara jugoistočno od Zagreba
Sotona ne želi umrijeti: Nosila je lubanju žrtve kao suvenir i iscrtala pentagram na prsima
PREŽIVJELA SMRTONOSNE INJEKCIJE

Sotona ne želi umrijeti: Nosila je lubanju žrtve kao suvenir i iscrtala pentagram na prsima

Američka zatvorenica Christa Pike (50) preživjela je dvije smrtonosne injekcije. Njezin odvjetnik je rekao kako je sve izgledalo kao mučenje. Neobičan slučaj pojasnila nam je hrvatska liječnica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026