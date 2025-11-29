Obavijesti

PRIJAVLJENI I MALOLJETNICI

Policija podnijela optužne prijedloge zbog incidenta na Danima srpske kulture

Piše Ana Dasović,
Policija podnijela optužne prijedloge zbog incidenta na Danima srpske kulture
Zagreb: Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca | Foto: PIXSELL/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Jedan od počinitelja, 27-godišnjak, već je evidentiran za sedam kaznenih djela i četiri prekršaja, a 16-godišnjak za dva prekršaja. Kazneno su prijavljena i trojica zbog napada na učenike na Trgu bana Jelačića

Zbog incidenta na Danima srpske kulture 7. studenog, kad je velika grupa maskiranih huligana pokušala spriječiti program, zagrebačka je policija za Dnevnik Nove TV potvrdila da su podnijeli osam optužnih prijedloga.

- Policijska uprava zagrebačka je, po dovršenom kriminalističkom istraživanju, podnijela optužne prijedloge redovnim putem nadležnim sudovima protiv ukupno osam počinitelja (četvorice maloljetnih počinitelja i četvorice punoljetnih počinitelja starosti 18, 20, 23 i 27 godina) zbog počinjenih prekršaja iz članaka 5. i 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - naveli su.

Članak 13. Zakona o prekršajima odnosi se na to što su bili maskirani u tamnu odjeću s kapuljačom i pokrivenim licem, odnosno prikrivali su identitet. Time su "stvarali nemir i nesigurnost kod građana koji su se tada nalazili na navedenom javnom mjestu, kao i kod onih koji su takvo ponašanje vidjeli putem sredstava javnog priopćavanja", tumače u policiji.

Ranije su evidentirana dvojica prijavljenih, 27-godišnjak za sedam kaznenih djela i četiri prekršaja te 16-godišnji maloljetnik za dva prekršaja.

Podnesene su i kaznene prijave protiv trojice maloljetnika zbog tučnjave na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića 12. studenog. Tad su huligani napali učenike iz Splita koji su bili u Zagrebu zbog Interlibera. 

- Protiv trojice maloljetnih počinitelja podnijeta kaznena prijava zbog kaznenog djela 'Izazivanje nereda' opisanog u članku 324. stavku 2. Kaznenog zakona. Oni su 13. studenoga 2025. godine predani pritvorskom nadzorniku, a kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku s ciljem utvrđivanja ostalih sudionika. Jedan od navedenih počinitelja do sada je evidentiran zbog počinjenih prekršaja - navela je zagrebačka policija za Dnevnik Nove TV.

