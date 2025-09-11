Digli su optužnicu zbog smrti dječaka u 'sobi za hlađenje': Centar je te večeri lažirao papire

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je pred Općinskim sudom u Rijeci optužnicu protiv četiri hrvatske državljanke (57, 23, 53, 52) zbog kaznenog djela prouzročenja smrti iz nehaja. Riječ je o slučaju iz 27. rujna kada je dječak preminuo u Centru za rehabilitaciju.

Bio je izoliran, sam u sobi, gdje su ga ostavili s komadom pizze, i nitko od djelatnika nije ga obišao dulje od dva i pol sata. Kako smo tada neslužbeno doznali, obdukcija je potvrdila smrt zbog gušenja.

- Optužnicom se tereti prvo, drugo, treće i četvrto okrivljenice da su navedeno kazneno djelo počinile krajem rujna 2024., kao djelatnice socijalne ustanove na području Kraljevice, na štetu 14-godišnjeg štićenika ustanove - navode iz DORH-a.

Optužnica je dignuta i protiv još jedne žene (47) zbog krivotvorenja službenih isprava te pomoći počinitelju nakon kaznenog djela.

- Okrivljenica se tereti da je neposredno nakon opisanog događaja, kao odgovorna osoba navedene ustanove, u nakani da prikrije postupanje prvo, drugo, treće i četvrto okrivljenice, napravila neistinitu dokumentaciju u vezi Protokola o postupanju prema korisnicima, čiji je sadržaj prilagodila uvjetima u kojima se događaj odvio i prikazala ga kao važećeg u vrijeme događaja, te ga ovjerila potpisom i službenim pečatom ustanove - dodali su iz DORH-a.

Detalji tragedije

Dvije zaposlenice su ušle k dječaku oko 18 sati, gađao ih je predmetima pa su ga pokušale primiriti, i dale mu lijek za smirenje. Sobu su napustile između 18.15 i 18.30 sati, ostao je zaključan u toj "sobi za hlađenje", kako se takav postupak inače naziva, i po protokolu postupanja je dozvoljen postupak kod agresivne djece odnosno maloljetnika.

Nešto prije 19 sati obavljena je primopredaja smjene. Tek oko 20.30 djelatnica obilazi dječaka i pronalazi ga, kako neslužbeno doznajemo od upućenih, u neuobičajenom položaju. Odmah poziva Hitnu pomoć, uz čije upute preko telefona ga i sama pokušava oživjeti masažom srca. Vidjela je komadić pizze na madracu kreveta no usna šupljina mu je bila prazna. Hitna stiže u 20.56 sati.

U sustavu socijalne skrbi od upućenih doznajemo kako nisu vidjeli nalaz obdukcije, što je neobično, budući da je Ministarstvo provelo nadzor. Samo neslužbeno napominju da je uzrok smrti gušenje, što nam je potvrđeno i iz drugih izvora. Hitna pomoć je u 21.47 konstatirala dječakovu smrt, i otišla iz Centra sedam minuta kasnije.

Ravnateljica u centar dolazi u 21.50, kažu nam upućeni izvori. Idućeg je dana državnu tajnicu Mariju Pletikosu nazvala i obavijestila ju o smrti dječaka. Tajnica joj je rekla da joj obavijest pošalje i pismeno, što su u Ministarstvu dobili tek 2. listopada. Međutim, i inspekcija Ministarstva je na terenu bila tek 15. listopada.