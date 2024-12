Dijelu umirovljenika će na račun sjesti jednokratni dodatak i do 160 €: Evo kada počinje isplata

U četvrtak počinje isplata jednokratnog novčanog primanja (JNP) radi ublažavanja posljedica rasta troškova života u skladu s odlukom Vlade od 6. rujna u iznosu od 60 do 160 eura, a primit će ga 84.950 osoba kojima se isplaćuje mirovina iz inozemstva, za što je osigurano 8.803.160 eura.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) priopćio je kako će JNP biti isplaćen korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva ili koji imaju navršenih razdoblja osiguranja u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kao i korisnicima s prebivalištem u Hrvatskoj kojima se isplaćuje mirovina samo iz inozemstva.

Ti korisnici bili su obvezni do 30. studenoga HZMO-u dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za rujan koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

HZMO je naveo kako isplata također obuhvaća i korisnike mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, te korisnike mirovine kojima je priznato pravo na isplatu mirovine najkasnije 30. rujna te su zatečeni u isplati za rujan najkasnije 15. studenoga.

Od 84.950 korisnika mirovine koji će dobiti JNP, za njih 18.546 koji primaju mirovinu u iznosu do 350 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, za što je osigurano 2.967.360 eura.

Za 23.017 korisnika s mirovinom od 350,01 do 500 eura isplatit će se 120 eura, za što je osigurano 2.762.040 eura, dok će se za 23.527 korisnika s mirovinom od 500,01 do 650 eura isplatiti 80 i za to je osigurano 1.882.160 eura.

Također, za 19.860 korisnika s mirovinom od 650,01 do 840 eura, jednokratno će se isplatiti 60 eura, a za što je osigurano 1.191.600 eura. Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od 603.392.692,13 eura, istaknuo je HZMO.