'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Dva ili tri tjedna prije događaja u kojemu mu je teta ozlijedila ruku, dijete nije željelo ići u vrtić, plakalo je i odbijalo, a majka nije znala zašto. Ne može sebi oprostiti što prije nije posumnjala što se događa, kaže nam član obitelji djeteta kojeg je 27. svibnja ove godine ozlijedila odgojiteljica u jednom vrtiću u Zagrebu.

Čim je tog dana dijete došlo kući iz vrtića, dodaje, nije željelo skinuti majicu s kapuljačom i žalilo se bolove. Nakon što su djetetu skinuli majicu, vidjeli su ozljede, no nije htjelo reći što mu se dogodilo nego je tvrdilo da se ozlijedilo samo. Sljedećeg dana majka je odvela dijete u bolnicu, gdje su konstatirali ozljede ruke te o svemu obavijestili policiju. Majka je, doznajemo, poslije saznala da je njegovateljica događaj odmah prijavila pedagoginji, no unatoč tome odgojiteljica je i sljedećeg dana bila na poslu u istoj odgojnog skupini s djetetom koje je ozlijedila.

Roditelji čija djeca nisu imala vidljive tragove nasilja kažu nam da su doznali za događaje tek nakon nekoliko mjeseci od policije, a ne od vrtića, stručnog tima, ravnateljice niti bilo koga iz ustanove. Bili su šokirani. Ne samo da su njihova djeca u vrtiću bila izložena mogućem fizičkom i psihičkom zlostavljanju nego ih o tome nitko nije obavijestio.

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu "po kazni" zatvarala u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete pljusnula je po licu, drugo je stiskala i vukla te mu ozlijedila ruku, a često je i vikala na njih. Riječ je o djeci niske kronološke dobi, koja se, vjerojatno upravo zbog toga, nisu požalila roditeljima ni pričala o tome što se događa. Prema navodima iz prijave, sve je trajalo nekoliko mjeseci, a kulminiralo je krajem svibnja ove godine, kad je policiji prijavljena sumnja na zlostavljanje.

Policija je, doznajemo, nakon provedenoga kriminalističkog istraživanja, protiv odgojiteljice podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u povredu djetetovih prava na štetu nekoliko djece te nanošenje tjelesne ozljede jednom djetetu.

- Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje u neprikladno postupanje prema djeci u jednom dječjem vrtiću na području Zagreba. Provedenim istraživanjem utvrđena je osnova sumnje da je osumnjičena u više navrata koristila neprihvatljive metode u radu s djecom te fizički ozlijedila jedno dijete, kojem je pružena liječnička pomoć - odgovorili su nam iz policije te dodali da su protiv nje podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.

- Moje dijete je plakalo cijelu noć. Reklo mi je da ga je teta udarila jer je nešto pogriješilo. Srce mi se slomilo - izjavila je jedna majka te dodala kako ne može vjerovati da se djeca boje vlastitih odgojitelja u mjestu na kojem bi trebala biti sigurna.

Roditelji također navode da postoji videosnimka na kojoj se vidi kako teta postupa prema djetetu s vidljivim ozljedama, ali nisu je mogli vidjeti. Jedna od zaposlenica, koja je prijavila neprimjereno ponašanje stručnom timu, umjesto nagrade za hrabrost i skrb za djecu, kažu, premještena je u drugi objekt, u odjel jaslica, što roditelji smatraju neprihvatljivim i sramotnim potezom.

Teta koju sumnjiče za nasilje, kažu iz vrtića, udaljena je s radnog mjesta do okončanja postupka.

- Najveći nam je strah da će se ovakvo nasilje nastaviti, a djeca ostati nezaštićena - strahuju roditelji.

Nakon tri mjeseca istrage uslijedio je novi šok. Većina optužbi je odbačena, a optužnica protiv odgojiteljice podignuta je za samo jedno kazneno djelo, nanošenje tjelesne ozljede.

- U odnosu na kazneno djelo povrede djetetovih prava doneseno je rješenje o odbačaju kaznene prijave. Sukladno zakonskim odredbama, rješenje o odbačaju kaznene prijave dostavlja se žrtvi, koja može preuzeti progon u roku od 8 dana od primitka rješenja - odgovorili su na naš upit iz Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Nezadovoljni roditelji smatraju da vrtić nije pravodobno zaštitio dijete jer nije odmah udaljio odgojiteljicu iz skupine niti sam prijavio slučaj policiji i Centru za socijalnu skrb nego je dopustio da s djetetom i dalje radi osoba osumnjičena za nasilje.

Zbog toga traže da se ispita odgovornost ravnateljice i pedagoginje, koje, smatraju, nisu odmah postupile, kao i da se osigura potpuna zaštita sve djece u vrtiću.

Iz vrtića su nam potvrdili da je u utorak, 27. svibnja, u kasnim poslijepodnevnim satima, djelatnica vrtića telefonski obavijestila stručnu službu o neprihvatljivu ponašanju jedne od odgojiteljica tijekom rada u odgojno-obrazovnoj skupini ranije tog dana.

- S obzirom da u tom trenutku nismo bili u mogućnosti utvrditi sve činjenice događaja, već iduće jutro u odgojno-obrazovni rad skupine uključena je psihologinja vrtića. Prije nego što smo uspjeli utvrditi sve činjenice, u vrtić je, u jutarnjim satima, temeljem anonimne prijave, stigla policija i odmah provela obavijesne razgovore sa svim djelatnicima objekta. Temeljem navedenog, a u skladu s propisima, ravnateljica je spomenutu odgojiteljicu još isti dan udaljila iz odgojno-obrazovnog procesa, a o svemu smo obavijestili i roditelje djeteta. Spomenuta odgojiteljica od tog dana udaljena je s radnog mjesta, a postupanje policije, odnosno državnog odvjetništva, je u tijeku - odgovaraju na naš upit iz vrtića i dodaju da detaljnije informacije ne mogu iznositi.

Kažu da im je sigurnost i dobrobit djece na prvome mjestu te da na svaku prijavu reagiraju promptno i odgovorno, poduzimajući sve potrebne mjere kako bi osigurali sigurno i poticajno okruženje za svako dijete.

’Nije htio reći kako se ozlijedio’

