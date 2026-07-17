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DETALJI AKCIJE KOD PLITVICA

'JEDNA OD NAJTEŽIH AKCIJA!' Ovako su spasili ljude iz vozila koje je visjelo nad provalijom

Piše Meri Tomljanović, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
'JEDNA OD NAJTEŽIH AKCIJA!' Ovako su spasili ljude iz vozila koje je visjelo nad provalijom
Foto: HGSS/Canva
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Tijekom intervencije lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac, ali je nakon pregleda odmah vraćen na posao...

Ovo je sigurno jedna od zahtjevnijih akcija koju smo imali, rekao je za 24sata Vlado Marković, zapovjednik JVP Plitvička jezera. Podsjetimo, policija je danas u prijepodnevnim satima dobila dojavu da je u mjestu Poljanak vozilo sletjelo s ceste. Kako je riječ o strmom terenu, vozilo je izvan ceste 'visjelo' iznad provalije te putnici nisu mogli sami izaći iz njega zbog opasnosti od pada.

- Mi smo akciju odradili onako kako smo je trebali odraditi. To bi svaka druga vatrogasna postrojba napravila. Stabilizirati vozilo nam je u postulatima - govori nam zapovjednik.

Foto: HGSS

Kako dodaje prijetila je opasnost da automobil padne u Koranu, no to su uspjeli zaustaviti. 

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- Osobe su cijelo vrijeme bile unutra, nakon što smo stabilizirali vozilo oslobodili smo ljude, prvo djecu pa i odrasle - kaže nam zapovjednik. Posebno je zahvalio i građanima koji su odmah priskočili u pomoć. 

. Jedan od njih je Renato Sertić, policajac koji je u tom trenutku bio izvan službe, od početka akcije je pomagao vatrogascima, a tu su bili i drugi građani - otkrio je zapovjednik. Pojasnio je i kako je teklo samo spašavanje. 

Foto: HGSS

- Stabilizacija vozila znači pritegnuti vozilo da se ono više ne može kretati. Kada se sve to osigura, onda se krene u spašavanje osoba. Moram reći da su naši vatrogasci, kao i doktor, cijelo vrijeme bili u komunikaciji s tim ljudima, te smo ih po prioritetu izvlačili van - zaključio je zapovjednik. 

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Na mjestu nesreće uz vatrogasce bili su i ostale hitne službe, od policajaca do pripadnika HGSS-a, a pozvan je i helikopter hitne medicinske pomoći. 

Kako se ranije doznalo u vozilu je bilo pet osoba, svi su bili državljani Danske, a među njima je i troje djece. Također, kako se neslužbeno doznalo tijekom intervencije je jedan vatrogasac lakše ozlijeđen, pregledan je na licu mjesta, te se odmah vratio nazad raditi. 

- Jedna unesrećena osoba zaprimljena je u KBC Rijeka te se trenutačno nalazi u obradi na Klinici za dječju kirurgiju, gdje se provode svi potrebni postupci liječenja - kazali su nam iz riječke bolnice...

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