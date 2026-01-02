Policija je podnijela protiv 35-godišnjaka kaznenu prijavu jer je pirotehničko sredstvo dao maloljetnoj osobi
TRAGEDIJA
Dijete teško ozlijeđeno kod N. Gradiške: Drugo dijete nehotice mu bacilo pirotehniku u jaknu
Policija je dovršila istragu incidenta kod Nove Gradiške u kojem je nakon korištenja pirotehnike teško ozlijeđeno dijee.
- Naime, policija sumnjiči 35-godišnjaka da je dana 1. siječnja, oko 1,30 sati, u dvorištu obiteljske kuće, na području Općine Rešetari, dao djetetu pirotehničko sredstvo kategorije F1, čija uporaba nije dozvoljena djeci mlađoj od 14 godina - navode.
Pirotehničko sredstvo je uslijed nestručnog rukovanja upalo drugom djetetu (6) u kragnu jakne te je ono teško ozlijeđeno.
- Djetetu je pružena liječnička pomoć u bolnici u Novoj Gradiški, gdje su ozljede okvalificirane kao teške te je potom upućeno u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu.
Policija je podnijela protiv 35-godišnjaka kaznenu prijavu.
