Dijete teško ozlijeđeno kod N. Gradiške: Drugo dijete nehotice mu bacilo pirotehniku u jaknu

Policija je dovršila istragu incidenta kod Nove Gradiške u kojem je nakon korištenja pirotehnike teško ozlijeđeno dijee.

- Naime, policija sumnjiči 35-godišnjaka da je dana 1. siječnja, oko 1,30 sati, u dvorištu obiteljske kuće, na području Općine Rešetari, dao djetetu pirotehničko sredstvo kategorije F1, čija uporaba nije dozvoljena djeci mlađoj od 14 godina - navode.

Pirotehničko sredstvo je uslijed nestručnog rukovanja upalo drugom djetetu (6) u kragnu jakne te je ono teško ozlijeđeno.

- Djetetu je pružena liječnička pomoć u bolnici u Novoj Gradiški, gdje su ozljede okvalificirane kao teške te je potom upućeno u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu.

Policija je podnijela protiv 35-godišnjaka kaznenu prijavu.