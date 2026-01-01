U novogodišnjoj noći dijete u Kaštelima teško ozlijeđeno, petarda mu eksplodirala u ruci

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske posljednji dan Stare godine proveli su obilazeći javne površine, a sve kako bi zaštitili zdravlja djece i maloljetnika od pirotehničkih sredstava. Tijekom dana imali su dvadeset postupanja, od čega je u njih petnaest utvrđeno da pirotehniku koriste djeca mlađa od 14 godina. Zbog toga su u službene policijske prostorije pozvani njihovi roditelji pozvani. Prekršajno su kažnjeni, a pirotehnika je oduzeta.

Također, za šestoro djece mlađe od 16 godina, a koji su koristili pirotehniku, utvrđeno je i da su bili u noćnom izlasku iza 23 sata bez pratnje roditelja. U svim događajima o utvrđenim štetnim ponašanjima maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

Za šestoro djece u dobi od 14 do 18 godina policijski službenici su utvrdili da koriste nedozvoljenu pirotehniku. Dovedeni su u policijsku postaju, pozvani su im roditelji, pirotehnika je oduzeta i maloljetnici su prekršajno kažnjeni.

Oduzeto je ukupno 255 komada različitih pirotehničkih sredstava. Oduzeta pirotehnička sredstva su izuzetno opasna, radi se o kategorijama F2, F3 i P1, odnosno bengalki. Ukupno su prekršajno prijavljene 22 osobe.

Teško je ozlijeđeno jedno dijete rođeno 2014. godine koje je u pratnji roditelja dovedeno na pružanje pomoći. Dijete je s balkona kuće na području Kaštela pokušao ispaliti pirotehničko sredstvo koje mu je eksplodiralo u ruci. Zadobio je teške ozljede šake, pružena mu je liječnička pomoć i otpušten je iz bolnice.

Oko 18,40 sati zaprimili smo informaciju da je liječničku pomoć zatražio 26-godišnjak koji je ozlijeđen u Dicmu uslijed korištenja pirotehnike. Na mjestu događaja obavljen je očevid. Utvrđeno je da je muškarac koristio pirotehničko sredstvo F3 koja mu je eksplodirala u ruci. Zadržan je na liječenju. Tri osobe su lakše ozlijeđene zbog pirotehnike.





Zagreb: Dozvoljeno koristenje pirotehnike od 27.12.-1.1. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Šibeniku velika zapljena

Šibenska policija je pak u 17,45 sati zatekla troje maloljetnika kod kojih su pronašli ukupno 539 komada pirotehničkih sredstva kategorija F2, F3 i P1. Uz prisutnost roditelja, maloljetnicima su oduzeta pirotehnička sredstva. Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, roditeljima maloljetnika koji su posjedovali pirotehnička sredstva, policija je izdala obvezne prekršajne naloge na novčani iznos od 130 eura te će biti dostavljene obavijesti nadležnom Zavodu za socijalni rad.

Kod Siska švercao i plinsko streljivo



Sisačko-moslavačka policija je izvijestila kako su 30. prosinca oko 10.45 sati na graničnom prijelazu Jasenovac zaustavili automobil austrijskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 49-godišnji hrvatski državljanin. Obavljenom graničnom kontrolom te pregledom vozila i prtljage policijski službenici su u suradnji sa službenicima carine, pronašli 138 komada pirotehničkih sredstava F2 kategorije i 11 komada pirotehničkih sredstava F4 kategorije koje vozač nije prijavio graničnoj policiji, a čija nabava, posjedovanje i upotreba nije dozvoljena za osobne potrebe. Pronađeno je i 100 komada plinskog streljiva koje vozač nije prijavio graničnoj policiji. Pirotehnička sredstava su oduzeta, a zbog počinjenog prekršaja sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv 49-godišnjaka slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.