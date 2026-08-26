U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, navodi policija
Dijete teško ozlijeđeno nakon pada s romobila u Sesvetama
Policija je objavila detalje prometne nesreće iz Sesveta u kojoj je u utorak dijete teško ozlijeđeno nakon pada s električnog romobila. Za vrijeme vožnje nije koristilo kacigu i vozilo se na biciklističkoj stazi.
- Dolaskom do raskrižja s Ulicom 144. brigade hrvatske vojske gdje se prometom upravlja semaforima, bez zaustavljanja na semaforu uključivalo se u promet i nastavilo kretanje u smjeru juga prelazeći Ulicu 144. brigade hrvatske vojske po obilježenom prijelazu biciklističke staze preko kolnika - navodi policija.
Tada je na dijete naletio automobil 39-godišnje vozačice koja je skretala na raskrižju.
- U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.