Dijete teško ozlijeđeno nakon pada s romobila u Sesvetama

Policija je objavila detalje prometne nesreće iz Sesveta u kojoj je u utorak dijete teško ozlijeđeno nakon pada s električnog romobila. Za vrijeme vožnje nije koristilo kacigu i vozilo se na biciklističkoj stazi.

- Dolaskom do raskrižja s Ulicom 144. brigade hrvatske vojske gdje se prometom upravlja semaforima, bez zaustavljanja na semaforu uključivalo se u promet i nastavilo kretanje u smjeru juga prelazeći Ulicu 144. brigade hrvatske vojske po obilježenom prijelazu biciklističke staze preko kolnika - navodi policija.

Tada je na dijete naletio automobil 39-godišnje vozačice koja je skretala na raskrižju.

- U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.