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SUDAR S AUTOM

Dijete teško ozlijeđeno nakon pada s romobila u Sesvetama

Piše Ivan Štengl,
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Dijete teško ozlijeđeno nakon pada s romobila u Sesvetama
Foto: ILUSTRACIJA - Armin Durgut/PIXSELL
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U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, navodi policija

Policija je objavila detalje prometne nesreće iz Sesveta u kojoj je u utorak dijete teško ozlijeđeno nakon pada s električnog romobila. Za vrijeme vožnje nije koristilo kacigu i vozilo se na biciklističkoj stazi.

- Dolaskom do raskrižja s Ulicom 144. brigade hrvatske vojske gdje se prometom upravlja semaforima, bez zaustavljanja na semaforu uključivalo se u promet i nastavilo kretanje u smjeru juga prelazeći Ulicu 144. brigade hrvatske vojske po obilježenom prijelazu biciklističke staze preko kolnika - navodi policija.

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Tada je na dijete naletio automobil 39-godišnje vozačice koja je skretala na raskrižju. 

- U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

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Komentari 2
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