Đikić: Virus se jako proširio, a stožer uozbiljio. Više testiraju

<p>Virus je jako proširen u javnosti, po cijeloj Hrvatskoj, kad se vrati jesen i s pojavom drugih respiratornih bolesti, situacija nam može biti kompliciranija i za to se vrijeme moramo pripremiti, rekao je <strong>Ivan Đikić</strong> na prvom u nizu interdisciplinarnih znanstvenih skupova posvećenih koronavirusu, pod nazivom Advancement in Virology Research – an Opportunity to Improve International Impact of the University of Rijeka.</p><p>Istaknuo je važnost cijepljenja protiv gripe.</p><p>- Cijepljenjem protiv gripe smanjit ćemo pritisak na zdravstveni sustav i osigurati više vremena za rješavanje Covida-19 - rekao je Đikić. Komentirao je i rad Stožera te dodao da su na početku ljeta bile krive poruke da virus nije opasan.</p><p>- Sada su se uozbiljili, testiraju više, prate javnost - objasnio je. Đikić je posebno kritizirao medije koji objavljuju senzacionalističke naslove o virusu.</p><p>- Mora u Hrvatskoj postojati struka, a to je Stožer koji će objavljivati prave informacije. Treba se obnoviti povjerenje u Stožer da bi se situacija dovela u normalno stanje. Nepotrebna je histerija, nepotrebno je plašenje ljudi - izjavio je. </p><p>O znanstvenom skupu, Đikić je rekao da je Rijeka na temelju svojih znanstvenika postala jedan od centara u razumijevanju ove bolesti.</p><p>- Vrlo je važno znanje da bismo ne samo stvorili cjepiva, nego i alternative, a to su novi lijekovi koji djeluju protiv virusa i protiv simptoma bolesti. Unutar ovog kongresa nalazi se i poruka javnosti, da je osim biomedicine i prirodnih znanosti važna i psihologija, društvene znanosti, jer samo na pravilan način ponašanja ova se bolest može kontrolirati i možemo imati normalno školovanje, normalno gospodarstvo i normalan život - rekao je Đikić.</p>