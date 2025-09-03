Kim Jong Un putuje s vlastitim WC-om: Njegovi dečki čiste čaše i stolce da mu ne ukradu DNK!

Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un na putovanja u inozemstvo nosi vlastiti prijenosni WC kako bi spriječio da tragovi njegovog zdravlja dođu u ruke stranih obavještajnih službi, navode japanski i južnokorejski izvori.

Prema navodima Nikkei Asia, Kim je u Kinu stigao svojim oklopnim vlakom na vojnu paradu povodom 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata. Vlastiti toalet dio je standardnih sigurnosnih mjera koje uključuju i strogo uklanjanje svih predmeta ili bioloških tragova koje bi mogao ostaviti tijekom službenih posjeta.

Pokretanje videa... 00:21 Kim Jong-un stigao u Peking na proslavu Dana pobjede u Kini | Video: 24sata/reuters

- Fizičko stanje vrhovnog vođe ima veliki utjecaj na režim Sjeverne Koreje. Zato se ulaže poseban napor da se sve u vezi s tim zatvori, uključujući kosu i izmet - rekao je dužnosnik južnokorejske obavještajne službe.

Na summitu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Kimovi suradnici nakon sastanka čistili su prostoriju u kojoj je boravio. Prema izvještaju ruskog novinara Aleksandra Junasheva, osoblje je odnijelo čašu iz koje je Kim pio te obrisalo stolicu i dijelove namještaja koje je dodirivao.