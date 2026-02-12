Obavijesti

Dilerica u stanu u Makarskoj skrivala kokain, travu, MDMA...

Piše Marta Divjak,
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Tijekom iste pretrage policija je  pronašla i 22 kilograma sitno rezanog duhana te 828 komada ručno izrađenih cigareta. Istraga je utvrdila da duhan pripada 56-godišnjaku

Makarska  policija je u sklopu akcije stan 24-godišnjakinje i pronašli 20,1 gram kokaina s popratnom masom za miješanje (punilom), 109,5 grama marihuane pakirane u pet omota te manju količinu droge MDMA. Uz drogu su oduzete i dvije digitalne vage s tragovima bijele i zelene materije, što upućuje na to da su služile za precizno mjerenje i daljnju prodaju.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Policija je osumnjičenu uhitila, a zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, protiv nje podnosi kaznenu prijavu.

Pronašli i rezani duhan

Tijekom iste pretrage policija je pronašla i 22 kilograma sitno rezanog duhana te 828 komada ručno izrađenih cigareta. Istraga je utvrdila da duhan pripada 56-godišnjaku. Budući da je riječ o prekršaju iz Zakona o trošarinama, slučaj preuzima Carinska uprava Ministarstva financija koja će provesti daljnji postupak kažnjavanja.

