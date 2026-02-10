Obavijesti

Test na droge je gruba mjera, ali pogledajte brojke. Puno su grublje od bilo kakvog testa

Podaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” pokazuju kako je prosječna dob prvog eksperimentiranja s drogama 16 godina, dakle u srednjoj školi.

Domaća i međunarodna istraživanja, a to će potvrditi i svatko tko radi u školi, pokazuju kako mladi u Hrvatskoj prve cigarete i alkohol probaju već u višim razredima osnovne škole. Dakle, u dobi od 13, 14 godina. Dio njih već u toj dobi isproba i prvu “travu”, a opasne i ilegalne supstance mladima su previše dostupne. Istraživanje OECD-a objavljeno početkom 2024. pokazalo je kako su mladi u Hrvatskoj, u dobi od 15 do 16 godina, uz Dansku, na vrhu europske ljestvice po konzumaciji alkohola.

