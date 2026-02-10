Podaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” pokazuju kako je prosječna dob prvog eksperimentiranja s drogama 16 godina, dakle u srednjoj školi.
Test na droge je gruba mjera, ali pogledajte brojke. Puno su grublje od bilo kakvog testa
Domaća i međunarodna istraživanja, a to će potvrditi i svatko tko radi u školi, pokazuju kako mladi u Hrvatskoj prve cigarete i alkohol probaju već u višim razredima osnovne škole. Dakle, u dobi od 13, 14 godina. Dio njih već u toj dobi isproba i prvu “travu”, a opasne i ilegalne supstance mladima su previše dostupne. Istraživanje OECD-a objavljeno početkom 2024. pokazalo je kako su mladi u Hrvatskoj, u dobi od 15 do 16 godina, uz Dansku, na vrhu europske ljestvice po konzumaciji alkohola.
