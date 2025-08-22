Obavijesti

UHITILI SU GA

Dileru iz Omiša našli drogu u stanu, bježao im kroz prozor

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU splitsko dalmatinska

Tijekom pretrage, pronašli su nešto više od 138 grama kokaina i gotovo 24 grama hašiša

Policija je kod Omiša uhitila muškarca (48) zbog sumnje u preprodaju droge, a pretragom stana omiška je policija pronašla kokain i hašiš. Pretragu stana obavili su u srijedu u 16:15 prema nalogu suca Županijskog suda u Splitu, piše splitsko-dalmatinska policija.

Nalogom je bila obuhvaćena pretraga doma i drugih prostorija na području Općine Dugi Rat koje koristi muškarac. Kada je policija došla, muškarac je pokušao pobjeći kroz prozor i odupirao se policiji, zbog čega su morali nad njim upotrijebiti sredstva prisile. Ubrzo su ga stavili pod nadzor. Prilikom toga, dva policajca lakše su ozlijeđena.

Tijekom pretrage, pronašli su nešto više od 138 grama kokaina i gotovo 24 grama hašiša. Uhitili su ga i odveli u policijsku postaju kako bi proveli kriminalističko istraživanje. Policija ga je predala pritvorskom nadzorniku.

