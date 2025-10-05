Obavijesti

News

Komentari 0
IZBORI

Diljem hrvatske traju dopunski izbori. Došlo je jako malo birača

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Diljem hrvatske traju dopunski izbori. Došlo je jako malo birača
U Skradinu održani dopunski izbori za ?lanove predstavni?kih tijela jedinica lokalne i podru?ne samouprave | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Najbolji odaziv imaju Karlovačka (22, 7 posto), Brodsko-posavska (14, 6 posto) i Splitsko-dalmatinska županija (12, 14 posto), pokazuju podaci koje je u 17 sati objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP)

Izrazio slab odaziv birača obilježava nedjeljne dopunske izbore koji se održavaju u 63 lokalne jedinice, a na kojima se bira 75 vijećnika, do popodneva na biračka mjesta u Primorsko-goranskoj županiji izašlo je samo 1, 5 posto birača, u Istarskoj 2, 14 posto, a u Zadarskoj 2, 39 posto.

 Najbolji odaziv imaju Karlovačka (22, 7 posto), Brodsko-posavska (14, 6 posto) i Splitsko-dalmatinska županija (12, 14 posto), pokazuju podaci koje je u 17 sati objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP).

 Odaziv u deset ostalih županija, na čijem se području izbori održavaju, kreće se od 3, 9 do 10, 2 posto. Biračka mjesta za dopunske izbore, njih 474 uredno je otvoreno jutros u 7 sati i ostat će otvoreno do 19 sati.

PONUDIO I POMOĆ Andrej Plenković: Hrvatska snažno podupire širenje Unije na jugoistočnu Europu
Andrej Plenković: Hrvatska snažno podupire širenje Unije na jugoistočnu Europu

 Na dopunskim izborima vijećnici se biraju u osam županijskih skupština iz reda nacionalnih manjina te u 16 općinskih i 39 gradskih vijeća reda manjina i hrvatskog naroda.

  Od 75 vijećnika, najviše ih se bira iz reda srpske manjine (43), potom romske (šest), talijanske (tri), mađarske i slovačke (po dva), te  bošnjačke, ukrajinske i rusinske manjine, po jedan.

 Hrvati svoje vijećnike biraju u šest općina u kojima su manjina, u Dvoru, Končanici, Jagodnjaku, Borovu i Trpinji, gdje biraju po jednoga te u Kistanjama, gdje biraju dva vijećnika.

 Slab odaziv pratio je i dopunske izbore prije četiri godine, kada je na razini države izašlo manje od 11 posto birača.

 Koliko ih je izašlo ove godine i tko su izabrani vijećnici, DIP će objaviti u ponedjeljak ujutro.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Oglasio se veleposlanik u Sloveniji
IZ MINUTE U MINUTU

Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Oglasio se veleposlanik u Sloveniji

Lavina je odnijela tri hrvatska državljanina u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati. Tijelo jednog planinara pronađeno je u popodnevnim satima. Potraga za dvojicom nestalih nastavit će se u ponedjeljak...
ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!
MUČAN SLUČAJ

ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!

INDIANA, SAD Brittany Fortinberry (31) optužena je za 47 kaznenih djela seksualnog zlostavljanja dječaka koje je zavodila, silovala i drogirala. U jednom slučaju natjerala ih je da nose masku iz filma Vrisak tijekom grupnog seksa. Prijeti joj do 40 godina zatvora
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
ULOV KOD BJELOVARA

VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'

Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025