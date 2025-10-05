Diljem hrvatske traju dopunski izbori. Došlo je jako malo birača

Izrazio slab odaziv birača obilježava nedjeljne dopunske izbore koji se održavaju u 63 lokalne jedinice, a na kojima se bira 75 vijećnika, do popodneva na biračka mjesta u Primorsko-goranskoj županiji izašlo je samo 1, 5 posto birača, u Istarskoj 2, 14 posto, a u Zadarskoj 2, 39 posto.

Najbolji odaziv imaju Karlovačka (22, 7 posto), Brodsko-posavska (14, 6 posto) i Splitsko-dalmatinska županija (12, 14 posto), pokazuju podaci koje je u 17 sati objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP).

Odaziv u deset ostalih županija, na čijem se području izbori održavaju, kreće se od 3, 9 do 10, 2 posto. Biračka mjesta za dopunske izbore, njih 474 uredno je otvoreno jutros u 7 sati i ostat će otvoreno do 19 sati.

Na dopunskim izborima vijećnici se biraju u osam županijskih skupština iz reda nacionalnih manjina te u 16 općinskih i 39 gradskih vijeća reda manjina i hrvatskog naroda.

Od 75 vijećnika, najviše ih se bira iz reda srpske manjine (43), potom romske (šest), talijanske (tri), mađarske i slovačke (po dva), te bošnjačke, ukrajinske i rusinske manjine, po jedan.

Hrvati svoje vijećnike biraju u šest općina u kojima su manjina, u Dvoru, Končanici, Jagodnjaku, Borovu i Trpinji, gdje biraju po jednoga te u Kistanjama, gdje biraju dva vijećnika.

Slab odaziv pratio je i dopunske izbore prije četiri godine, kada je na razini države izašlo manje od 11 posto birača.

Koliko ih je izašlo ove godine i tko su izabrani vijećnici, DIP će objaviti u ponedjeljak ujutro.