Diljem zemlje počeo padati snijeg: Oprezno zbog poledice

Najavljeni snijeg počeo je padati diljem Hrvatske, a HAK poziva vozače na oprez zbog poledice na cestama. Oborine neće prestati ni sutra. Na Jadranu se i dalje očekuje kiša, a u većem dijelu unutrašnjosti snijeg. Na istoku zemlje bit će kiše i susnježice. Na kopnu će zapuhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku prolazno jugoistočni i potom jugozapadni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji jugo koje će okrenuti na jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -5 do 0, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna na kopnu od -2 do 2, samo na istoku između 7 i 12, a na Jadranu od 6 do 12 °C, javio je DHMZ.

Smirivanje vremena očekuje se početkom vikenda. Padaline će u većini krajeva prestati iako bi snijega još moglo biti u Lici i Gorskom kotaru. Jutarnje temperature prema vikendu spuštat će se i do minus 10 stupnjeva u gorskim krajevima dok će u nizinama abiti za pokoji stupanj toplije.

Oprez na cestama zbog poledice

Zimski su uvjeti te je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostale obvezna zimska oprema u Gorskom kotaru na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Bosiljeva te na državnim, županijskim i lokalnim cestama kroz Gorski kotar, uključujući i državnu cestu DC3 između Zdihova i Rijeke, a u Lici na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Maslenica.

Snijeg otežava promet u Lici, Gorskom kotaru te dijelu Hrvatskog primorja i središnje Hrvatske, a oprezno treba voziti i po mokrim i skliskim kolnicima od kiše u Istri i Dalmaciji. Na pojedinim dionicama autoceste A1 kroz Liku i ostalih cesta u Gorskom kotaru i na sjevernom dijelu Hrvatskog primorja (šire područje graničnih prijelaza Pasjak i Rupa) vozi se otežano zbog raskvašenog snijega na kolniku. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima.

Jak vjetar usporava promet na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić.

Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.