Dim kanadskih šumskih požara uzrokovao lošu kvalitetu zraka za gotovo trećinu Amerikanaca

Gotovo trećina Amerikanaca iskusit će lošu kvalitetu zraka u četvrtak dok dim kanadskih šumskih požara ispunjava nebo iznad Srednjeg zapada i istoka, uzrokujući nezdrave, a na nekim mjestima i opasne uvjete.

Upozorenja za kvalitetu zraka bila su na snazi ​​do ponoći za dio Sjedinjenih Država od Wisconsina i sjevernog Illinoisa do Michigana i protežu se do New Yorka i istočne obale, objavila je Nacionalna meteorološka služba.

Više od 100 milijuna Amerikanaca pozvano je da ograniče dugotrajne aktivnosti na otvorenom i, ako je potrebno, nose masku ako boluju od plućnih ili respiratornih bolesti.

Djeci i starijim osobama također je savjetovano da posve smanje ili izbjegavaju naporne aktivnosti.

Ljudi koji žive u velikim američkim gradovima kao što su New York, Chicago i Philadelphia tijekom dana mogu vidjeti mutno nebo i osjetiti miris zapaljenog drva.

- Poduzmite mjere opreza u četvrtak. Ako imate zdravstvenih problema, uključujući respiratorne probleme poput astme, skratite boravak na otvorenom- poručio je gradonačelnik New Yorka Eric Adams na Twitteru.

U četvrtak ujutro nad Chicagom je treći dan zaredom tmurno nebo. Kvaliteta zraka bila je "nezdrava" u trećem najvećem gradu u Sjedinjenim Državama, koji je imao najlošiji zrak od svih većih gradova na planetu, prema IQAir.com, koji prati zagađenost.

Upozorenja o kvaliteti zraka pokrenuo je lebdeći dim od šumskih požara u Kanadi, koja se bori s najgorim početkom sezone šumskih požara ikada.

Već je izgorjelo područje od 8 milijuna hektara, veće od Zapadne Virdžinije. U srijedu je bilo 477 aktivnih požara, oko polovice za koje se smatralo da su izvan kontrole, proširili su se od Pacifika do obala Atlantika.

Dok je loša kvaliteta zraka bila problem na Srednjem zapadu i istoku, jug SAD-a ponovno se suočava sa snažnim toplinskim valom za koji se očekuje da će trajati tijekom dana u četvrtak i tijekom dugog blagdanskog vikenda 4. srpnja.

Indeks topline - koji mjeri koliko je vruće zbog kombinacije vlage i temperature - povisit će se do 38 stupnjeva Celzijevih, a na nekim mjestima čak do 46 stupnjeva Celzijevih.

Meteorološka služba upozorila je građane da traže klimatizirane prostore i piju puno vode.