Obavijesti

News

Komentari 0
ODBAČENO BLAGO PLUS+

Dio Hermanova djela bio je 'zakopan' i zaboravljen poput stijena ispod površine Zemlje!

Piše Alen Galović,
Čitanje članka: 6 min
Dio Hermanova djela bio je 'zakopan' i zaboravljen poput stijena ispod površine Zemlje!
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Prirodoslovnom muzeju otvorena je izložba pejzaža Oskara Hermana te minerala i stijena iz muzejske zbirke. Ali, nedavna priča o djelu tog umjetnika i doslovnije se veže uz usporedbu sa skrivenim kamenjem

U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu otvorena je u utorak, 6. listopada, neobična izložba koja povezuje kasne pejzaže slikara Oskara Hermana (Zagreb, 17. ožujka 1886. – Zagreb, 18. siječnja 1974.) s mineralima i stijenama iz Mineraloško-petrografske zbirke. Ideja ovog projekta, koji se zove ""Unutarnji pejzaži – Pejzaži Oskara Hermana i pejzaži Zemljine unutrašnjosti“, jest da pejzaž nije nužno samo prikaz onoga što se pruža pred našim pogledom, a autorica koncepta i izložbe je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki. Kao što su Hermanovi kasni pejzaži, djela nastala šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošloga stoljeća, odraz njegovih snažnih unutarnjih iskustava, tako prikazi dubokih slojeva i struktura našeg planeta nose na sebi i u sebi zapisane procese koji su zbivali u teško pojmljivoj i još slabo poznatoj unutrašnjosti Zemlje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Majka ubojice (21) iz OŠ Prečko tražila sudsku zaštitu za sina, on reagirao iz bolnice: Ne treba!
DOBIO 50 GODINA ZATVORA

Majka ubojice (21) iz OŠ Prečko tražila sudsku zaštitu za sina, on reagirao iz bolnice: Ne treba!

L.M. kobnog je 20. prosinca 2024. godine u 9:32 sati došao naoružan noževima u OŠ Prečko te počeo mahnito ubadati djecu na koja je naišao i koja mu se nisu bila u stanju fizički oduprijeti
Mladence iz Philadelphije oduševila Hrvatska ’Hvala vam na svemu, vratit ćemo se...’
medeni mjesec u Dalmaciji

Mladence iz Philadelphije oduševila Hrvatska ’Hvala vam na svemu, vratit ćemo se...’

Ashton i Zack Smith postali su viralni hit tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u, nakon što su slavili vjenčanje s navijačima ‘vatrenih’. Sad su došli na medeni mjesec u Hrvatsku
HOROR U RIJADU! Dvanaest mrtvih i više od 300 ranjenih u napadu hutista na zračnu luku
RAKETNI NAPAD

HOROR U RIJADU! Dvanaest mrtvih i više od 300 ranjenih u napadu hutista na zračnu luku

Dvanaest osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u subotnjem raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, za koji su odgovornost preuzeli hutisti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026