Dio Hermanova djela bio je 'zakopan' i zaboravljen poput stijena ispod površine Zemlje!

U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu otvorena je u utorak, 6. listopada, neobična izložba koja povezuje kasne pejzaže slikara Oskara Hermana (Zagreb, 17. ožujka 1886. – Zagreb, 18. siječnja 1974.) s mineralima i stijenama iz Mineraloško-petrografske zbirke. Ideja ovog projekta, koji se zove ""Unutarnji pejzaži – Pejzaži Oskara Hermana i pejzaži Zemljine unutrašnjosti“, jest da pejzaž nije nužno samo prikaz onoga što se pruža pred našim pogledom, a autorica koncepta i izložbe je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki. Kao što su Hermanovi kasni pejzaži, djela nastala šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošloga stoljeća, odraz njegovih snažnih unutarnjih iskustava, tako prikazi dubokih slojeva i struktura našeg planeta nose na sebi i u sebi zapisane procese koji su zbivali u teško pojmljivoj i još slabo poznatoj unutrašnjosti Zemlje.