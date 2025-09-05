Dio šibenskih branitelja će prosvjedovati u nedjelju protiv financiranja festivala FALIŠ

Dio šibenskih ratnih veterana Domovinskog rata najavio je za nedjelju, 7. rujna u 17 sati prosvjedni skup protiv financiranja Festivala alternative i ljevice FALIŠ te, kako su naveli, svih ostalih protuhrvatskih događanja na Poljani.

Organizatori prosvjeda su članovi Koordinacije braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Šibensko-kninske županije koji su krajem kolovoza javno zatražili prekid financiranja FALIŠ-a javnim novcem.

Pozvali su sve Šibenčane koji podržavaju inicijativu branitelja o prestanku financiranja festivala FALIŠ, kao i svih sličnih događanja, da im se pridruže kako bi pokazali snagu i zajedništvo u borbi za očuvanje dostojanstva hrvatske države i njenog naroda.

Poziv događanja objavljen je na društvenoj mreži Facebook, gdje ga je 'otvorio' Denis Škugor, jedan od pripadnika Koordinacija branitelja i zagovornik ukidanja financiranja novcem poreznih obveznika FALIŠ-a i svih ostalih programa koji, kako objašnjavaju u Koordinaciji, narušavaju ugled i dostojanstvo branitelja i Hrvatske.

Dijelu šibenskih branitelja na prosvjedu bi se, prema pisanju medija, trebali pridružiti i predstavnici braniteljskih koordinacija iz Zadarske, Splitsko-dalmatinske županije te Dubrovačko-neretvanske županije. Isti oni koji su ranije javno istupili kao podrška braniteljima – autorima tzv „Benkovačkog scenarija“ i šibenskim zagovarateljima ukidanja financiranja javnim novcem manifestacija poput FALIŠ-a.

Prosvjed je najavljen za nedjelju 7. rujna, kad se održava i zadnja večer 13. Festivala alternative i ljevice u Šibeniku.

Na tvrđavi Barone s početkom u 21 sat bit će održana besplatna projekcija nagrađivanog dokumentarnog filma „Mirotvorac“ uz gostovanje redatelja Ivana Ramljaka. Uz Ramljaka, scenarij „Mirotvorca“ potpisuju istraživački novinar, Drago Hedl i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, Hrvoje Zovko.

I dok je prikazivanje „Mirotvorca“ u Zadru otkazano prije četiri dana zbog negodovanja dijela hrvatskih branitelja, organizatorima FALIŠ-a u Šibeniku, poručio je programski urednik festivala, Branko Sekulić, takvo što ne pada na pamet.

FALIŠ je otvoren u srijedu navečer na tvrđavi Barone u Šibeniku bez incidenata iako su šibenski ratni veterani u srijedu zatražili prestanak financiranja i najavili mogući dolazak na festival od 3. do 7. rujna održava u Šibeniku.

Program se druge večeri preselio na Malu ložu, a među posjetiteljima u prvim redovima bio je predsjednik Zoran Milanović koji je nenajavljeno došao na predstavljanje knjige „Sutjeska: bitka svih bitaka“, autora Šimuna Cimer.