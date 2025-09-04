Organizatori festivala Fališ: 'Unatoč pritiscima, održat ćemo program festivala u cijelosti'

Grad nije samo nakupina građevinskih objekata i prometnica. Grad je prije svega civilizacijska stečevina i hvala svima onima koji su to prepoznali. Slagali se s nama ili ne, Fališ već 13 godina upravo zagovara grad kao civilizacijsku stečevinu, rekao je Branko Sekulić, programski direktor Festivala alternative i ljevice.

Festival je otvoren na tvrđavi Barone u Šibeniku pod jakim policijskim osiguranjem nakon višednevnih tenzija i najava dijela braniteljskih udruga da će prosvjedovati protiv njegova održavanja. Premda su u javnosti kružile najave o mogućim okupljanjima i pokušajima onemogućavanja festivala, incidenata nije bilo. Prema riječima organizatora, na otvorenju se okupilo više ljudi nego ranijih godina.

Na tvrđavi Barone pojavili su se brojni gosti iz javnoga života. Među njima su bili Leon Lučev, Olja Runjić, Vinko Brešan, Mirjana Rakić, Maja Sever, Branko Vukšić, kao i političari Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić i Katarina Peović. Organizatori su istaknuli da je riječ o manifestaciji koja potiče kritičko promišljanje društva i suvremenih problema, a ne o političkom događaju.

Osiguranje festivala povjereno je policiji, čiji je angažman, prema procjenama, višestruko nadmašio iznos ukupnog proračuna Fališa, koji iznosi oko 20.000 eura. Šibenski gradonačelnik Željko Burić poručio je kako prijetnje braniteljskih udruga nisu demokratski način izražavanja, dok je ministar branitelja Tomo Medved uoči festivala održao sastanke s predstavnicima udruga iz Šibenika i Benkovca. Prema informacijama iz krugova bliskih organizatorima, razgovori su vođeni sve do početka festivala kako bi se spriječili mogući incidenti.

storyeditor/2025-09-04/PXL_030925_137791069.jpg | Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Program je otvoren predstavljanjem knjige "Gubljenje ljudskosti - Srebrenica kao istorijska činjenica", povjesničara i aktivista Dragana Popovića. Riječ je o prvoj historiografskoj studiji u Srbiji koja otvoreno govori o genocidu u Srebrenici. U nastavku programa prikazan je dokumentarni film Miroslava Sikavice "Glasnije od oružja", koji analizira ulogu domoljubne glazbe u političkim promjenama devedesetih godina i u Domovinskom ratu. Istodobno, u prostoru "Mo'a ti" na Starom pazaru otvorena je izložba "Objektiv NDH: Opasni i nepoćudni po javni red i sigurnost", koja prikazuje policijske kartone i dosjee ljudi privođenih tijekom NDH, od kojih su mnogi završili u logorima smrti. I ovu izložbu osiguravala je policija.

Organizatori su poručili kako će unatoč pritiscima program biti održan u cijelosti.