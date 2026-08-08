Direktor HŽ Carga: Naše interno povjerenstvo obavit će istragu

Povodom današnje teške željezničke nesreće, direktor HŽ Carga Dragan Marčinko izvijestio je u subotu da će, nakon policijskog očevida, interno povjerenstvo u Hrvatskim željeznicama obaviti istragu, izrazio je žaljenje zbog nesreće, a svim unesrećenima poželio što brži oporavak.

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- HŽ Cargo ovim putem izražava žaljenje zbog današnje nesreće te svim unesrećenima želimo što brži oporavak. Surađujemo s nadležnim institucijama u otkrivanju uzroka nesreće - istaknuo je Marčinko.

Izvijestio jeda je pri kraju je policijski očevid nakon čega će interno povjerenstvo kojeg čine predstavnici HŽ Infrastrukture, HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza obaviti istragu.

- Svima nam je cilj rasvijetliti sve okolnosti koje su dovele do nesreće te prema tome dalje djelovati - kazao je te zahvalio svim službama na brzoj reakciji i pomoći svim unesrećenima.

Teška željeznička nesreća dogodila se jutros, malo nakon 10 sati, na dionici pruge između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, kod mjesta Škrinjari gdje su se sudarili vlak HŽ Carga i vlak HŽ Putničkog prijevoza koji je prometovao na redovnoj liniji.

U nesreći ozlijeđeno je 24 ljudi koji su primljeni u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici.