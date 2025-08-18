Direktor rent-a-cara uhićen zbog prijevara: 'Plaćao sam otkup pa ostao i bez novca i bez vozila'

Krajem 2023. žena i ja odlučili smo se za auto koji će biti pogodan za našu obitelj. Auto sam dugo tražio i na Njuškalu sam naišao na oglas firme Vintax. Cijena je bila nešto više od 13.000 eura, što je bilo malo ispod cijene, ali je bilo dodatnih ulaganja i potrebna registracija. Ivan Vinković mi je ponudio nižu cijenu ako auto uzmem u najam na nekoliko mjeseci nakon čega ga kupujem. To mi se činilo kao dobra prilika, kazao nam je prošle godine muškarac, koji je ostao i bez novca i bez automobila.

Pokazalo se da on nije jedina žrtva, a zbog prijevara 28-godišnji Ivan Vinković nedavno je završio u istražnom zatvoru. Zagrebačka policija sumnjiči ga zbog prijevare u gospodarskom poslovanju na štetu jedne tvrtke iz Zagreba i jedne fizičke osobe, lažnog prijavljivanja kaznenog djela, te pet prijevara na štetu četiri fizičke osobe i jedne tvrtke.

Kako smo neslužbeno doznali, u fokusu zagrebačkih istražitelja našla se njegova tvrtka Vintax Hrvatska, koja je sada u stečaju. Sumnjaju da je preko nje, i još tri povezane tvrtke, od siječnja do rujna prošle godine varao vlasnika tvrtke koja se bavi prodajom vozila.

Vinković je, smatraju istražitelji, sklopio poslovnu suradnju s trgovačkim društvom iz Zagreba i 49-godišnjim zaposlenikom tog društva. Tvrtki je u podnajam dao ukupno 24 vozila s dogovorenim načinom otplate, po kojemu bi vozila nakon otplate preostalog leasinga, prešla u njihovo vlasništvo. Dogovorene naknade uredno su mu isplaćivali, no Vinković ih nije proslijeđivao leasing poduzećima već je zadržao novac za sebe.

- Zbog nepridržavanja prava i obveza iz ugovora sa leasing kućama vozila su vraćena u njihov posjed, dok je osumnjičeni oštetio navedeno trgovačko društvo i zaposlenika oštećenog trgovačkog društva za ukupno 144.450 eura - izvijestila je zagrebačka policija navodeći samo dob osumnjičenoga.

Oštećeni muškarac s smo razgovarali ispričao je i kakvim se sve izgovorima služio Vinković kako bi izbjegao prijepis vlasništva nad vozilom.

- Kada je došao trenutak da auto postane moje vlasništvo stalno je smišljao nove laži i obećavao da će prijepis biti vrlo brzo. Ovo su njegovi izgovori: prvo je imao smrtni slučaj, onda su imali dugove koje su morali riješiti prije otkupa auta, onda je bila zabilježba na autu, onda je direktor Vinković završio u bolnici pa nije mogao potpisati ugovor o otkupu i na kraju su svi dobili koronu. Da se radi o prijevari shvatio sam neposredno nakon isteka ugovora kada sam trebao postati vlasnik. Naknadno sam saznao da ima još prevarenih - kazao nam je tad prevareni muškarac.

Policija sumnjiči Vinkovića i da je u travnju 2023. godine sklopio ugovor sa leasing poduzećem iz Zagreba kojim je uzeo u najam VW Passat, ali za to nije plaćao naknadu. Budući da je znao da će mu zbog toga oduzeti vozilo, posredstvom druge osobe odvezao ga je u Srbiju, a tvrtku i vlasnika, kod kojega je vozilo bilo u najmu, prijavio za utaju.

- Policijski službenici su nakon početne sumnje u istinitost navedenog kriminalističkim istraživanjem utvrdili kako mu je namjera bila dovesti policiju u zabludu jer je lažno prijavio nepostojeće kazneno djelo utaje u cilju prikrivanja svoje odgovornosti za navedeno vozilo čime je oštetio leasing kuću za novčani iznos od 16.898,39 eura - izvijestila je policija.

Uglavnom, dvije prijevare Vinković je počinio tako što je s oštećenicima dogovorio prodaju vozila, koja su zapravo bila u vlasništvu leasing poduzeća. Vinković bi sa žrtvama dogovorio otkup vozila, no dogovoreni iznos ne bi uplatio leasing društvu zbog čega su žrtve ostajale i bez novca i bez vozila. Na taj je način 36-godišnjaka prevario za 12.000 eura, a 46-godišnjeg poznanika za 13.000 eura.

Naime, s njim je dogovorio prodaju VW Passata na rate, te mu je 46-godišnjak uplaćivao novac svaki mjesec, a dao mu je i svoj BMW. Nakon što je u svibnju 2024. saznao da Passat uopće nije u Vinkovićevu vlasništvu, prestao mu je uplaćivati novac. Na kraju je Passat uzela leasing kuća jer Vinković nije plaćao najam, a nije vratio oštećenom ni novac ni BMW.

Također, dvojici stranih državljana, nakon što im je istekao najam i nakon što su vratili vozila, nije vratio polog u iznosu od 900 eura, odnosno 1.459 eura.

Ukupna materijalna šteta od ovih kaznenih djela je oko 188.000 eura.

Ovo nije prvi puta da mediji pišu o Ivanu Vinkoviću. Početkom prošle godine splitska policija osumnjičila ga je za 20-ak prijevara u kojima mahom nije vraćao depozite klijentima koji su unajmljivali vozila od njegovog rent-a-cara. Ti su depoziti iznosili od 1.000 do 2.000 eura, a manji dio vratio je tek nakon što su oštećeni podnijeli prijedlog za kazneni progon.

U lipnju prošle godine imao je i prometnu nesreću na otoku Pagu u kojoj je žena (49) zadobila ozljede opasne po život. Prema onome što je tada utvrdila policija, Vinković je nepropisno pretjecao preko pune crte te udario u osobno vozilo kojim je u suprotnom smjeru upravljala žena s Paga. Od siline udara njezin automobil udario je u drugo vozilo, a potom se i više puta prevrnuo.

Osim zbog opasnosti od ponavljanja djela, Vinković je u istražnom zatvoru završio i zbog opasnosti od bijega jer, kako doznajemo, ima prebivalište i u Dubaiju.

