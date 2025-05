Direktor Tuhlja: 'Imamo nultu toleranciju na uznemiravanje gostiju'. Komentirali i swingere

Da, potvrđujemo da je krajem ožujka došlo do incidenta u prostoru sauna, na koji je ukazala naša gošća. Incidenti su se dogodili tijekom vikenda, u petak i subotu. Konkretno kod tog primjera u petak, kad se dogodio prvi incident, gošća je prijavu na žalost podnijela tek po povratku u hotel. Osoblje je odmah obavijestilo tim u saunama i istovremeno je kontaktirana policija. Nažalost, počinitelji su do tada već napustili prostor te ih nismo uspjeli identificirati, stoji u odgovoru Vasje Čretnika, direktora Termi Tuhelj za 24sata, na pitanje o seksualnom uznemiravanju u njihovim saunama. Na to se Jutarnjem listu požalila žena, otkrivajući da je u dva dana doživjela dvostruko seksualno uznemiravanje u tamošnjim saunama. Promatrali su je i fizički dodirivali muškarci, koji su u njenoj prisutnosti i masturbirali.

- Najprije sam nakon korištenja panoramske saune okrznula pogledom ćelavog muškarca ispod tuša koji mi je, držeći i natežući ga, pokazao spolovilo te mi glavom dao znak da mu se pridružim, na što sam rekla ne. U jednom je trenutku sjedio s drugim muškarcem u odjeljku za odmor i krenuo za mnom, ali sam ušla u slanu saunu pa me prestao pratiti. No tamo me dočekao drugi šok, drugi muškarac koji je masturbirao .Izašla sam iz te sobe u takozvanu toplu sobu, gdje su na kraju ta trojica muškarca masturbirala oko mene. Jedan od njih bio je upravo onaj ćelavi za kojeg sam mislila da me prestao pratiti. Rekla sam im da izađu inače ću zvati zaštitare, a srce mi je luđački lupalo - ispričala je žena.

Kako odgovara direktor Čretnik za 24sata, policija je sastavila kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja.

- U subotu je zabilježen sličan incident s jednim počiniteljem. U ovom slučaju je gošća odmah obavijestila naše osoblje u saunama, koje je promptno reagiralo, identificiralo počinitelja te dostavilo policiji njegove podatke. Uz to su policiji predani i relevantni snimci nadzornih kamera s dijelova objekta gdje je videonadzor dozvoljen. Na temelju toga je i podnesena kaznena prijava protiv poznatog počinitelja, napominje direktor.

- Svjesni smo izazova koje donosi upravljanje prostorom otvorenim za širu javnost, kao što su saune. Nažalost, pojedinci dolaze s neprimjerenim namjerama i ponašanjem koje nije u skladu s kulturom relaksacije u saunama i poštovanja javnog prostora i ostalih posjetitelja. I baš zbog toga u Termama Tuhelj uveli smo dodatne mjere i provodimo stroge interne protokole, napominje Čretnik. Svako neprimjereno ponašanje, dodaje, rezultira trenutnim udaljavanjem iz prostora i zabranom daljnjih dolazaka, a vikendom pojačavaju prisutnost redara i osoblja.

- Sve prijave ozbiljno razmatramo i potičemo goste da nepravilnosti odmah prijave osoblju. Nažalost, zakonska regulativa zabranjuje nam postavljanje video nadzora u saunama, stoga možemo reagirati isključivo na osnovi izravne dojave ili uočenog incidenta od drugih gostiju ili od strane osoblja. No u svakom slučaju odlučno reagiramo u skladu s prethodno spomenutim protokolom, dodaje.

Direktora smo pitali i ima li kod njih "swinganja", legalnog i raširenog oblika "zabave" koju prakticiraju partneri u otvorenim vezama pa se međusobno miješaju u seksualnim odnosima. Postoji čitava swingerska zajednica, i mjesta na kojima se takvi parovi, ali i pojedinci, nalaze u Hrvatskoj, i izvan nje. Tuhelj smo pitali jesu li i s tim imali problema, i kako se s tim, eventualno, nose.

- Imamo nultu toleranciju na svako seksualno uznemiravanje i druge oblike neprikladnog ponašanja u našim prostorima koji su javni prostor! Svako, i najmanje nepoštivanje pravila ponašanja za nas predstavlja incident. Pod to spada i okupljanje 'swingera' i slično, kojima nije mjesto u saunama. Takve osobe ili skupine odmah udaljimo iz naših prostora ako se ne ponašaju u skladu s kućnim redom, odgovara direktor.

U Termama Tuhelj svi su dobrodošli, bez obzira na spol, rasu, nacionalnost, vjerska ili spolna uvjerenja, zaključuje.

- Jedini uvjet je poštivanje pravila i pristojno ponašanje prema drugima. Oni koji to nisu u stanju ispoštovati, molimo da ne dolaze uznemiravati naše goste niti stvarati probleme, poručuje Čretnik.