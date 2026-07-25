DIVLJA CIJENA GORIVA Zbog rata u Iranu opet prijeti naftna kriza! Stručnjaci: 'Može to i eskalirati'

Na benzinskim crpkama još nema većih gužvi, no naftne tvrtke već se pripremaju za ozbiljno poskupljenje. Na Ininim postajama u Zagrebu, primjerice, Eurodizel Class Plus Premium već stoji dva eura po litri, iako mu je službena cijena, prema stranici cijenegoriva.info, 1,86 eura po litri.

Na autocestama, gdje nema Vladinih ograničenja, cijene dizela već su prešle dva eura, a treba vidjeti hoće li s najavljenim poskupljenjem ići i do 2,30 eura po litri, što je izuzetno visoka cijena, kazao je za HRT energetski stručnjak Ivica Jakić.

Ograni?eno to?enje goriva na pojedinim benzinskim postajama u Šibeniku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Najskuplji plavi dizel

Od utorka, naime, slijedi šok, cijene će, po svemu sudeći, biti i veće od onih najavljenih u petak. Kako neslužbeno saznaje RTL Danas, litra eurosupera 95 trebala bi poskupjeti za 11 centi i stajat će 1,65 eura. Litra eurodizela porast će za 22 centa, te stajati 1,81 euro po litri. Plavi dizel će poskupjeti za čak 24 centa, te će stajati 1,26 eura po litri. Ukapljeni naftni plin, dakle UNP u bocama poskupljuje za sedam centi, na će cijena biti 1,88 eura po kilogramu. UNP za spremnike staja će 1,30 eura po kilogramu.

Zbog situacija koje su dosad pratile poskupljenja, Ina i Petrol već su stavile obavijesti kako ograničavaju točenje goriva na maksimalno 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na autoceste i za plovila, te će biti privremeno, navode naftne kompanije.

Ograni?eno to?enje goriva na pojedinim benzinskim postajama u Šibeniku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Energetski tručnjaci, domaći i strani, nemaju nikakvih dvojbi, cijene nafte i derivata rastu zbog novih sukoba Irana i SAD-a, te će sasvim sigurno i dalje rasti. Cijena nafte dosegnula je 100 američkih dolara po barelu, po prvi put od svibnja. Tek treba vidjeti hoće li dosegnuti 128 dolara po barelu, koliko je dosegnuto 2022., ili rekordnih 146 dolara po barelu, koliko su cijene skočile pred veliku recesiju 2008. godine.

Dodatan je problem što je sve manje "kočnica" kojima bi se obuzdavale cijene. Nije jasno ni koliko zapravo brodova uspijeva proći kroz Hormuški tjesnac, a hutisti su počeli napadati saudijske brodove koji prolaze kroz Crveno more. Najavljuju i napade na plinovode koje koriste Saudijci, kazao je za BBC Chuck Lieberman, glavni investicijski direktor u Advisors Capital Managementu.

Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/REUTERS

Što može učiniti Vlada?

Davor Štern, stručnjak za energetiku i bivši ministar gospodarstva, za N1 je pojasnio kako, u slučaju zatvaranja Crvenog mora za promet brodova, jedino ostaje mogućnost da se nafta s terminala na Crvenom moru transportira kroz Sueski kanal u Europu. U tom slučaju se može računati na rekordan rast cijena nafte.

Sve je to u petak potvrdio i hrvatski premijer Andrej Plenković, ogradivši se unaprijed. Vlada bi sutra na telefonskoj sjednici trebala donijeti odluku o novim cijenama.

- Točne su informacije koje su u medijima. Daljnja eskalacija sukoba na Bliskom istoku, zatvaranja Hormuškog tjesnaca dovela su do očekivanih reakcija na burzama - nafta je jako skočila, kao i naftni derivati. Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali nije realno očekivati da možemo potpuno spriječiti rast cijena litre benzina i dizela. Prema informacijama ministara Šušnjara i Ćorića, cijene bi ipak trebale ostati niže od najviše razine zabilježene u proteklih pet mjeseci - kazao je u petak.

Dobra vijest za državni proračun

A najviše cijene bile su u svibnju, kad su, uz mjere Vlade, dosegnule 1,64 eura po litri za benzin, odnosno do 1,72 eura po litri za dizel. Najavljene nove cijene ipak bi mogle biti više od svibanjskih.

Ivica Jakić pritom ističe kako je situacija trenutno vrlo nepredvidiva.

- Očekujemo stabilizaciju, ali nije isključeno ni daljnje pogoršanje sigurnosne situacije, što bi moglo dodatno utjecati na cijene energenata - dodao je, te podsjetio i kako je povećanje cijena goriva za državni proračun ipak dobra vijest, jer veće cijene znače i veće trošarine.

Zbog turističke sezone potrošnja će ionako biti povećana, no prosječnim potrošačima sve to i nije neka utjeha.