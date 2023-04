Divljak koji je pretukao ženu pa jurio centrom Zagreba: Kriv sam i žao mi je, ničega se ne sjećam

Smatram se krivim za sva djela za koja me se tereti. Htio bih reći da mi je žao zbog svega. Imao sam živčani slom ili tako nešto, nikome nisam htio nauditi ni prijetiti, u životu mi se tako nešto nije dogodilo, kazao je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu Marko G. (34), kojega tužiteljstvo tereti za čak tri kaznena djela, prijetnju, obijesnu vožnju i nanošenje osobito teške tjelesne ozljede.

Terete ga da je 31. prosinca 2022. godine oko 16.20 sati došao BMW-om zagrebačkih registarskih oznaka do autopraonice na Šestinskom trgu u Zagrebu. Izašao je iz automobila i prišao 58-godišnjoj Š. V., koju poznaje od ranije i započeo s njom razgovor. U jednom trenutku počeo joj je prijetiti i fizički nasrnuo na nju. Udario ju je šakom u glavu od čega je pala na tlo, gdje ju je nastavio udarati nogama.

U međuvremenu je ozlijeđenoj prišla kći M. J. (32), kojoj je majka ispričala kako je Marko, u tim svojim prijetnjama, spomenuo i nju. Sve je to kod nje izazvalo osjećaj straha i bojazni za vlastiti život i živote članova obitelji. Ozlijeđenu Š. V. operirali su u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a sudsko-medicinska vještakinja njezine je ozljede okvalificirala stupnjevima od lakše do osobito teške tjelesne ozljede. Tako je žrtva zadobila podljev oka, prijelome od 8. do 10- lijevog rebra te razdor slezene s krvarenjem u trbušnu šupljinu.

Nakon što je pretukao Š. V., nastavio je voziti BMW, pri čemu je, sumnja se, u užem centru Zagreba iz obijesti teško kršio prometne propise izazivajući opasnost za prolaznike i druge sudionike u prometu. Također, odbijao je stati na naredbu policajaca koji su ga u službenom vozilu pokušavali zaustaviti svjetlosnom i zvučnom signalizacijom.

Pritom je naletio na motociklistu, koji, srećom, nije ozlijeđen, a vožnju je završio kraj Hrvatskog narodnog kazališta gdje je, sletio s ceste na travu, i zabio se u drvo.

Na ispitivanju pred istražnim sucem bio je potpuno rastrojen, skidao odjeću i vikao zbog čega privremeno nije bio raspravno sposoban. Za potrebe kaznenog postupka Marku je vještačio psihijatar dr. Željko Marinić u suradnji s psihologinjom, Jadrankom Zorić te je ocjena vještaka da je u trenutkukad je počinio kaznena djela bio bitno smanjeno ubrojiv. Preporučili su sudu da mu se odredi sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja te liječenja od ovisnosti s obzirom na njegov nekritičan odnos prema konzumiranju kanabinoida i psihoaktivnih stimulansa.

Analiza krvi pokazala je da je u inkriminirano vrijeme imao THC-a u krvi, odnosno da je prije ovih događaja konzumirao marihuanu.

U svojoj obrani na sudu Marko je rekao da ima "crnu rupu" u pamćenju, da je imao svojevrstan "blackout" te da je zadnji godinu dana imao nekih problema.

- Sjećam se tek da sam se probudio u bolnici u krevetu - kazao je Marko, kojega su nakon određivanja istražnog zatvora, sjestili u Zatvorsku bolnicu. Iako se događaja ne sjeća, ne spori da se sve odvijalo baš onako kako to tvrdi odvjetništvo u optužnici.

Žrtva Š. V. , koja je zaposlena u suprugovoj autopraonici na Šestinama, na ispitivanju u istrazi kazala je da je toga dana iza 16 sati otišla u autopraonicu pomoći jer je bila gužva.

- Marko, kojega sam upoznala prije nekih tri godine preko supruga, dovezao se u BMW-u. Moj suprug je sada u Kaznionici u Glini gdje služi kaznu. U automobilu je s njim bila meni nepznata žena, koja je samo sjedila i pušila te mi se nije obraćala. Izašao je iz automobila i pozvao me sa strane, a ja sam mu rekla da malo pričeka jer je tamo bio još jedan muškarac u autu. Marko je rekao da nema vremena i da traži mog supruga i pitao "Gdje ga krijem?" tad je rekao da žena, koja je bila s njim, radi u SOA-i i da oni znaju sve što radimo i pričamo te je spomenuo i moju kćer. Tad je počeo pričati o nekom novcu, i pitao što to pričam o njemu. Ja sam rekla da ništa nisam pričala i da ne znam o čemu govori, a on me udario šakom u glavu - iskazivala je žrtva. Dok je ležala na tlu jer se nije mogla podići, osjetila je još dva udarca nogom u tijelo u područkju rebra nakon čega je osjetila strašnu bol.

- Žena koja je pušila nije mi ni pokušala pomoći. Pozvala sam kćer da me vozi u bolnicu i sljedeće čega se sjećam je buđenje u bolničkom krevetu. Nikad prije nisam imala problema s Markom - ispričala je.

Sud će na sljedećem ročištu pregledati snimku nadzorne kamere iz autopraonice na kojoj se vidi napad, kao i snimku nesreće te neposredno ispitati žrtvu i njezinu kćer, kao i vještake.

