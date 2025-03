Divljak na slobodi! Koradeovog sina pustili iz Remetinca: Zbog napada na ženu opet će u zatvor

Sin peterostrukog ubojice iz Zagorja, pokojnoga generala Ivana Koradea, Mario Korade (36), nedavno je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno proglašen krivim i osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu zbog više kaznenih djela. Kako doznajemo, izrečena mu je jedinstvena kazna u trajanju od dvije godine i deset mjeseci, s tim da godinu i pet mjeseci mora izdržati u zatvoru, a ostatak kazne provesti će na slobodi ako u roku od pet godina kušnje ne počini novo kazneno djelo. U kaznu mu se uračunava i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru nakon uhićenja.

To znači da, ako viši sud potvrdi ovu presudu, u zatvoru mora provesti još nekih osam mjeseci. Iz Remetinca je pušten početkom veljače nakon što mu je isteklo maksimalno trajanje istražnog zatvora za kaznena djela za koja ga se teretilo. Tom prilikom izrečene su mu i mjere opreza, zabrana približavanja i kontaktiranja žrtve, bivše izvanbračne partnerice. Njegovi poznanici kažu da se nije smirio ni nakon izlaska iz Remetinca.

Podsjetimo, sin pokojnoga ratnog zapovjednika Ivana Koradea, koji je u Domovinskom ratu ostao bez ruke i koji je 2008. u krvavom pohodu ubio petero ljudi pa sebe, završio je iza rešetaka u srpnju 2024. Marija Koradea policija je uhitila nakon što je na jednom parkiralištu na području PU krapinsko-zagorske bivšu izvanbračnu suprugu tukao rukama i nogama nanijevši joj mnoge ozljede. Nakon kriminalističkog istraživanja policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela. Općinsko kazneno državno odvjetništvo nakon ispitivanja 3. srpnja 2024. predložilo je Županijskom sudu u Zagrebu da mu odredi istražni zatvor. Sumnjičili su ga da je kaznena djela iz domene obiteljskog nasilja počinio od svibnja 2021. do 1. srpnja 2024. na području Krapinsko-zagorske županije.

- U prosincu 2023. sve je postalo neizdrživo, ponavljalo se iz dana u dan, skoro svaki dan batine... Batine u autu, na putu do posla, u autu na putu prema doma, batine doma... Kad sam htjela otići dok njega nije bilo, njegova majka me u nekoliko navrata zaključala u kuću i plašila me - kazala nam je žrtva u srpnju prošle godine.

Tijekom brutalnog napada zadobila je frakturu nosa, brojne masnice i podljeve po licu, ozljedu stražnjeg dijela glave, kao i ozljede po rukama i nogama. prepuna vidljivih ozljeda došla je u policiju prijaviti ga.

Mario Korade više je puta prekršajno i kazneno prijavljivan za djela s elementima nasilja. Protiv njega i Stjepana B. još se vodi postupak zbog prijetnje na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.