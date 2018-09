Divljak s Aleje Bologne odbija suradnju: 'Ne želim operaciju'

Vozač Opel Astre BiH tablica E. H. (25), koji je u ponedjeljak pod utjecajem opijata u Zagrebu vozio u suprotnom smjeru i skrivio dvije prometne nesreće, odbija svaki oblik suradnje. Ni s liječnicima niti s policijom koja ga treba preuzeti nakon otpuštanja s bolničkog liječenja o dvostrukom sudaru ne želi razgovarati, doznaje Jutarnji list.

- Ne želim nikakve operativne zahvate - rekao je 25-godišnjak liječnicima u KB-u Sveti Duh, gdje je trenutačno hospitaliziran zbog unutarnjih ozljeda.

Vozač Seat Altee, u čiji se auto E.H. frontalno zabio vozeći se suprotnim smjerom, i dalje je vrlo kritično. Operirana mu je trbušna šupljina, ali i dalje je na respiratoru i bez svijesti.

Umjesto da stane i pričeka policiju, lakše ozlijeđeni 25-godišnjak bježao je s mjesta nesreće više od kilometra do ulice Dubravica. Zahvaljujući građanima, brzo je uhvaćen. Njegova Opel Astra se nakon sudara zapalila.

E. H. je priznao da je "pušio marihuanu", a prošao je alkotest.

Dvoje unesrećenih prevezeno je u KBC Sestre milosrdnice. Jedan od njih ima teške ozljede glave i trbušne šupljine.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Drugi pacijent, vozač Ubera, lakše je ozlijeđen, a u bolnici je zadržan zbog vrtoglavice. On je u sudaru bio kolateralna žrtva jer mu je kroz prozor doletio dio automobila koji su sudjelovali u sudaru i pogodio ga u glavu.

Krivac za nesreću je prevezen u KB Sveti Duh u pratnji policije, a kako je izjavio da je konzumirao marihuanu, podvrgnut je toksikološkom testiranju. Smješten je na intenzivnu skrb jer se sumnjalo na ozljedu trbuha, a ima istegnuće mišića vrata, nagnječenje trbuha i ramena te razderane šake i potkoljenice.

O vozaču se malo zna

Inače, o E. H. malo se zna. Riječ je o strancu za kojeg se ne zna kada je ušao u Hrvatsku, gdje je boravio ili je, pak, u ponedjeljak prvi put posjetio Zagreb. Također, utvrđuje se vlasništvo vozila u suradnji s Bosnom i Hercegovinom.

Hrvatskim tijelima gonjenja mladić je zasad potpuna nepoznanica, a što ga je natjeralo da divljački pritisne papučicu gasa nakon prvog sudara, tek se treba utvrditi. Upućeni u problematiku smatraju da je u vozilu možda imao nedopušteni sadržaj za koji nije želio da se otkrije.

'Bio je to jeziv prizor'

- Astra je vozeći se u suprotnom smjeru do nas dojurila, po mojoj slobodnoj procjeni, barem sa 150 km/h i zabila se u auto koji se uključio na Aleju i koji je doletio u moj bočni dio. I onda imam što vidjeti. Ja zarobljen u autu jer me pogodilo neko crijevo u glavu, a dečko iz Astre izlazi van i doslovno trči kao zec prema Podsusedu. Vozač iz Seata nije mogao izići van nego tek uz pomoć djelatnika Hitne. Bio je to jeziv prizor. Nastala je panika. Osjetiš nemoć u jednom trenutku - kazao je vozač Ubera za Jutarnji.

Vozač Opel Astre će biti priveden u policijsku postaju na obradu. Kazneno će odgovarati za izazivanje prometne nesreće s teškim ozljedama te zbog bijega s mjesta nesreće, a u prilog mu neće ići ni niz pritom učinjenih prometnih prekršaja.