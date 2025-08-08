Poljoprivrednici prozivaju lovce, oni tvrde: ‘Radimo sve što možemo’
Divlje svinje uništavaju kukuruz kod Bjelovara: 'Svako jutro se pitamo koliko će usjeva nestati'
Čitanje članka: 2 min
Zbog nekontrolirane najezde divljih svinja trpimo velike štete, nadležna Lovačka udruga Veliko Trojstvo ne poduzima potrebne mjere zaštite, iako je to njihova zakonska odgovornost. Upozorio je to poljoprivrednik Matej Bodo, kojemu je samo na jednoj parceli od dva i pol hektara zasađenog kukuruza, prema njegovoj procjeni, uništeno pola hektara. Štete ima i na drugim parcelama. Postavili su električnog pastira, kako im je sugerirano, obilazi teren, šprica se, malčiraju su rubovi, no unatoč svemu ne uspijevaju spriječiti štetu. Bodo navodi kako njegovu sudbinu dijele mnogi kolege koji su u bezizlaznoj situaciji jer sami ne mogu obraniti sve parcele pod usjevima.
