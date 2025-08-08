Obavijesti

ŠTETE U VELIKOM TROJSTVU PLUS+

Divlje svinje uništavaju kukuruz kod Bjelovara: 'Svako jutro se pitamo koliko će usjeva nestati'

Piše Snježana Krnetić,
Poljoprivrednici prozivaju lovce, oni tvrde: ‘Radimo sve što možemo’

Zbog nekontrolirane najezde divljih svinja trpimo velike štete, nadležna Lovačka udruga Veliko Trojstvo ne poduzima potrebne mjere zaštite, iako je to njihova zakonska odgovornost. Upozorio je to poljoprivrednik Matej Bodo, kojemu je samo na jednoj parceli od dva i pol hektara zasađenog kukuruza, prema njegovoj procjeni, uništeno pola hektara. Štete ima i na drugim parcelama. Postavili su električnog pastira, kako im je sugerirano, obilazi teren, šprica se, malčiraju su rubovi, no unatoč svemu ne uspijevaju spriječiti štetu. Bodo navodi kako njegovu sudbinu dijele mnogi kolege koji su u bezizlaznoj situaciji jer sami ne mogu obraniti sve parcele pod usjevima.

Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'
Dok sam gledao kako stoje u kolonama i pokušavaju stići na Thompsonov koncert, pokazao sam svoju zemlju i rekao - slobodno stanite! Nikakvi euri me ne zanimaju
Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'
Aeroklub je pripremio 5500 mjesta za parkiranje vozila. Krenula je lažna priča da je sve puno...
Jezivo: Zadavio suprugu i sina (13) na spavanju pa pobjegao. Danima se skrivao na selu u BiH
Osumnjičenog su 17. veljače uhitili policijski službenici kod Prnjavora. Podignuta je optužnica da je na podmukao način ubio supurug i sina

