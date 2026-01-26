Obavijesti

Dizanjem tenzija zbog Hitne situacija sigurno neće biti bolja

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Dizanjem tenzija zbog Hitne situacija sigurno neće biti bolja
Poboljšanja se mogu postići samo ako obje strane nešto promijene, odnosno ako bolnice dodatno porade na organizaciji, a pacijenti postanu odgovorniji i prestanu dolaziti na Hitnu zbog situacija koje naprosto nisu hitne.

Proteklih se dana pisalo o "kolapsu hitnog prijema na KBC-u Zagreb". Predstavnici bolničkog sindikata iznijeli su svoje viđenje, bolnica je demantirala da je riječ o kolapsu. No možemo općenito reći da hitni prijemi svih bolnica u Hrvatskoj imaju slične probleme. Vrijeme čekanja koje se ponekad protegne na 8-9 sati doživjet ćete ponekad bilo gdje u državi. Jer, kao prvo, na OHBP ne dolaze samo oni koje vidite u čekaonicama nego žrtve prometnih nesreća, ljudi sa srčanim i moždanim udarima, teško ozlijeđeni... Ukratko, mnogi pacijenti koji stignu vozilom Hitne.

