Dizanjem tenzija zbog Hitne situacija sigurno neće biti bolja

Proteklih se dana pisalo o "kolapsu hitnog prijema na KBC-u Zagreb". Predstavnici bolničkog sindikata iznijeli su svoje viđenje, bolnica je demantirala da je riječ o kolapsu. No možemo općenito reći da hitni prijemi svih bolnica u Hrvatskoj imaju slične probleme. Vrijeme čekanja koje se ponekad protegne na 8-9 sati doživjet ćete ponekad bilo gdje u državi. Jer, kao prvo, na OHBP ne dolaze samo oni koje vidite u čekaonicama nego žrtve prometnih nesreća, ljudi sa srčanim i moždanim udarima, teško ozlijeđeni... Ukratko, mnogi pacijenti koji stignu vozilom Hitne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+