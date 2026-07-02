Djeca nakon vejpanja ostaju bez svijesti. Majka: 'Konzumirao je samo jednu stvar, a to nije THC'

Zagrebačke hitne službe tijekom posljednjih mjeseci zabilježile su više slučajeva u kojima su zaprimili maloljetnike nakon konzumiranja "vejpova", tzv. isparivača, sa sintetskim ili polusintetskim kanabinoidima.

- Žalio se na vrtoglavicu, povraćanje, mučninu... Bio je negativan na sve osim na heksahidrokanabinol (HHC). Nevjerojatno mi je da je tako nešto dostupno našoj djeci, a da mi roditelji o tim stvarima ne znamo gotovo ništa - rekla nam je majka jednog maloljetnika.

Iz KBC-a Zagreb potvrdili su nam da su imali takvih slučajeva.

- U svibnju smo imali grupaciju slučajeva trovanja među maloljetnicima zbog konzumacije takozvanih 'vejpova' za koje su djeca mislila da sadrže THC. Radilo se uglavnom o srednjoškolcima u dobi od 15 do 17 godina, svi s područja istočnog dijela grada, što otvara pitanje postoji li isto mjesto nabave i distribucije - istaknuo je za 24sata dr. Jasmin Hamzić, specijalist hitne medicine iz KBC-a Zagreb.

Ukupno je, dodao je, petero djece završilo na hitnoj službi s različitim simptomima - od bolova u prsima, povraćanja, tahikardije i anksioznosti pa do sinkope - gubitka svijesti.

- Jedan pacijent imao je kliničku sliku sličnu epileptičkom napadaju, dok je drugi bio izrazito uznemiren nakon konzumacije. Kod dijela djece razvili su se simptomi nalik paničnom napadaju, a u nekim slučajevima mogu se razviti i ozbiljnije psihotične reakcije. Kod četvero djece nije dokazan THC, nego sintetski kanabinoid, dok je samo kod jednog potvrđen THC. Naknadno su roditelji dostavili uređaje na analizu te je potvrđena prisutnost novih sintetskih kanabinoida - rekao je dr. Hamzić.

Naglašava da takvi proizvodi mogu biti znatno potentniji i opasniji od prirodnog THC-a jer se proizvode bez kontrole, često se ne znaju podrijetlo ni stvarna koncentracija aktivne tvari.

- Povremeno smo i ranije imali pojedinačne slučajeve, ali ovakvo grupiranje kao prošli mjesec nije bilo uobičajeno. Trenutačno još analiziramo podatke za lipanj kako bismo vidjeli nastavlja li se trend. Ovakvi slučajevi pokazuju koliko je važno educirati mlade i roditelje da proizvodi koji se reklamiraju kao 'sigurniji' ili 'samo THC' mogu sadržavati ozbiljno opasne sintetske spojeve s nepredvidivim učincima na organizam - zaključio je dr. Hamzić.

Inače, heksahidrokanabinol (HHC) prvi je polusintetski kanabinoid (SSC) koji je prijavljen u EU. Na njega je prije tri godine upozorila i europska agencija za droge (EMCDDA), a sustav ranog upozoravanja EU (EWS) prati ga kao novu psihoaktivnu tvar (NPS) od listopada 2022.

- Prema malom broju laboratorijskih studija, čini se da HHC ima općenito slične učinke kao THC, glavna psihoaktivna tvar u kanabisu. HHC se prodaje otvoreno kao zamjena za kanabis i proizvode s THC-om u nizu vrlo atraktivnih robnih marki i nebrendiranih proizvoda. To uključuje cvjetove i smolu kanabisa (konoplje) s niskim sadržajem THC-a, na koje je raspršen ili pomiješan HHC, vape olovke, e-tekućine, ulja... - upozorila je EMCDDA u svojem izvješću.

Naime, nakon što 2019. godine dolazi do zakonskih izmjena kojima su sorte konoplje kod kojih ukupni sadržaj THC-a ne prelazi 0,2 posto maknute s popisa droga, na tržištu se pojavljuje niz novih proizvoda pod nazivom CBD proizvodi. Ti se proizvodi legalno prodaju, čak ih se može naći na samoposlužnim automatima na kojima nema provjere dobi kupaca, odnosno dostupni su i maloljetnicima. Pitanje je i koliko trgovci u shopovima i kioscima provjeravaju dob kupaca kojima ih prodaju.

Problem je što se među raznim CBD proizvodima na tržištu pojavljuju i oni u kojima udio THC-a ne prelazi dozvoljenih 0,2 posto, no sadrže druge psihoaktivne polusintetske kanabinoide. Zagrebačka policija već se prošle godine susrela s takvim proizvodima od legalne i dozvoljene industrijske konoplje koji su bili prskani HHC-om, odnosno e-cigaretama koje su sadržavale tekući HHC, zbog čega su kazneno prijavili dvojicu vlasnika trgovina.

Varaždinska policija u ožujku ove godine zaplijenila je gumene bombone za koje su sumnjali da sadrže nedozvoljeni udio THC-a ili nek drugu psihoaktivnu supstancu. Navodno nisu sadržavali HHC-u, nego H3 polusintetski kanabinoid. 

0,2 %

Toliki je udio THC-a, prema zakonu, dozvoljen u proizvodima od industrijske konoplje

60,9

litara tekućine nalik na HHC zaplijenila je zagrebačka policija prošle godine

46

komada električnih cigareta ispunjenih tekućinom nalik na HHC zaplijenila je policija