Dječaci se posvađali pa jedan drugog ubo staklom kod srca

U petak u popodnevnim satima, po završetku nastave, u 5. razredu u Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Pribislavcu, kako doznajemo od mještana, neki su se dječaci na autobusnoj stanici u centru Pribislavca gađali kamenjem. Dvojica dječaka 5. razreda potom su se počela svađati i jedan je uzeo komad stakla s ceste i zabio ga drugom dječaku u predjelu srca.

- Čuli smo da su učenici nakon nastave poslije 4. sata htjeli ostati igrati nogomet pod nadzorom učitelja tjelesnog odgoja, no on je morao odraditi još jedan sat pa im je preporučio da idu kući. Oni su pak inzistirali i odlučili ga pričekati na autobusnoj stanici na kojoj se to i dogodilo - rekli su mještani koji nisu imali konkretnijih informacija o događaju.

Neki se pak nisu željeli upuštati u bilo kakve rasprave o tome, ali su svi šokirani ovim nesvakidašnjim događajem u njihovom mjestu.

- Učenik koji je napao drugog nikada nije pokazivao znakove da bi ovakvo nešto mogao učiniti, a velika je vjerojatnost da zbog učinjenog neće moći nastaviti školovanje u toj školi. Škola je u kontaktu s policijom i roditeljima te vodi razgovore s učenicima koji su bili u blizini napada - rekao je ravnatelj škole Bruno Matotek.

U PU međimurskoj su nam potvrdili događaj te rekli da ozlijeđeni dječak ima tek površinsku ranu zbog više slojeva zimske odjeće. Cijeli slučaj će predati državnom odvjetništvu.

Kako je riječ o djeci, neće biti prekršajnog, a ni kaznenog postupka, ali će se preko škole u slučaj uključiti školski psiholog, defektologinja i pedagoginja.

Neslužbeno doznajemo da je dječak tek lakše ozlijeđen, te da je rana površinska i da nije trebao bolničko liječenje.